〈財報搶先看〉美光Q4財報前夕 目標價格慘遭投行下修25%

美記憶體晶片大廠美光 (MU-US) 將在 20 日美股收盤後公布 2018 財年第 4 季財報，因擔憂 NAND 快閃記憶體和 DRAM 的平均售價 (ASP) 表現，德意志銀行與 BMO Capital Markets 大砍其目標價格，導致該公司股價下滑。

記憶體晶片的景氣週期將面臨逆風，而美中貿易戰升溫亦使投資者感到擔憂。BMO Capital Markets 的分析師 Ambrish Srivastava 在報告中寫道，「投資界已對 NAND 快閃記憶體的定價憂心一段時間了，但我們認為 DRAM 的售價才是讓人出乎意料的」，該公司大幅下修美光的 52 週目標價格 25% 至每股 45 美元。

德意志銀行的分析師 Sidney Ho 也表達相似看法，Sidney Ho 指出，由於記憶體晶片售價疲弱，該投行將美光 2019 財年第 1 季的每股純益 (EPS) 預測下修 6%，2019 財年全年 EPS 遭下調 20%。

Sidney Ho 認為目前記憶體晶片的週期已過巔峰，將美光目標價格從 80 美元下修至 60 美元，已反映出較低的股價淨值比 (P/B Ratio)。美光 19 日股價為每股 45.06 美元，近一個月股價下跌約 6%。

美光股價日線走勢圖

2018 財年 Q4 財報預測

每股純益 (EPS)

數據供應商 FactSet 對 27 位分析師進行調查，平均每股純益預測為 3.33 美元，高於本季初預測的 3.14 美元，財經資訊網站《Zacks》預測則為 3.31 美元。

營收

FactSet 數據顯示，分析師對美光營收的共識預測為 82.5 億美元，高於季初預測值 79.8 億美元。分析師認為 DRAM 的營收為 59.2 億美元，NAND 快閃記憶體晶片營收預測為 21.9 億美元。