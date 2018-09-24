本週操盤筆記 (0924-0928)

1. 聯準會 (Fed) 9 月利率會議：

本週四 (27 日) Fed 將召開 9 月利率會議，而據 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 於 9 月升息的機率是高達了 93.8%，顯示 Fed 於本週再次升息一碼已可謂是板上釘釘，Fed 利率走廊可望升抵 2% 至 2.25% 區間。

市場經濟學家表示，Fed 9 月升息已不是關注焦點，投資人應該注意 Fed 於 9 月會後釋出的利率意向點陣圖 Dot Plot，是否可能上調未來的升息斜率。

2. 川普、安倍晉三將召開領導人高峰會：

日本首相安倍晉三已於上週順利連任，成為日本史上任期最長之首相，而本週三 (26 日) 安倍更將與川普召開「安川會」的美日領導人高峰會。

值得注意的是，美、日政府已訂於週一 (24 日) 啟動第二輪貿易談判，美方將派出貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 出席。

市場人士預期，週一 (24 日) 的美日第二輪貿易談判，是要為週三 (26 日) 的「安川會」優先鋪路，估計川普與安倍晉三將在「安川會」上討論擴大貿易和投資等議題。

3. 中國 9 月財新製造業 PMI：

週五 (28 日) 中國將發布 9 月財新製造業 PMI，市場預期，本月數值將與 8 月持平，維持在 50.6，力守 50 的景氣分水線上方。

中國 8 月財新製造業 PMI 為 50.6，不僅是低於 7 月份的 50.8，更是創下 2017 年 6 月以來最低的製造業 PMI 表現，其中訂單需求疲軟狀況最令人憂心，8 月財新製造業新訂單指數是創了 15 個月新低。

市場人士分析，中國製造業 PMI 新訂單需求疲軟，主要仍是與貿易戰導致的外部需求下滑有關，因從新出口訂單狀況來看，新出口訂單指數雖略有上升，但已連續五個月處於收縮區間，部分廠商也反映美中貿易戰持續升溫，已導致外部需求放緩。

4. 美國公布核心個人消費支出 PCE：

核心個人消費支出 PCE 為 Fed 最看重的通膨指標，目前市場預期，美國 8 月核心 PCE 將與上月持平，維持在 2.0% 一線，這顯示了目前美國扣除掉能源、蔬菜等物價波動之後的通膨率，仍是處在正向的上行趨勢，而這也將為 Fed 提供升息的必要支持。

另一方面，目前美國經濟在川普的減稅、擴大財政政策等刺激之下，表現已是相當強勁，市場經濟學家多數意見認為，在這些條件之下，本週 Fed 主席鮑爾的會後記者會，恐怕是不會傳達出鴿派論調。