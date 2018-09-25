海底撈每手已賺1460港元 劉強東案詳情被爆致京東大跌

市場快訊

周一美股收盤漲跌不一，道指跌 0.68%，標普 500 跌 0.35%，納指漲 0.08%。

美國主要科技巨頭普漲，Netflix 漲 2.33%，Facebook 漲 1.52%，蘋果漲 1.44%，亞馬遜漲 1.01%，谷歌漲 0.62%，微軟漲 0.36%。

中國主要科技股普跌，京東跌 7.47%，微博跌 2.59%，網易跌 2.20%，愛奇藝跌 1.37%，百度跌 0.97%，阿里巴巴跌 0.89%，拼多多漲 3.48%。

熱點新聞

· 京東跌超 7% 創逾一年半新低

在路透社長文曝光劉強東在美涉案詳情後，在美上市京東股價下挫，再創新低，收報 24.51 美元，盤中和收盤均創逾一年半新低。今年以來，京東股價已累跌逾 40%。

· 海底撈暗盤收漲 8.2%，每手賺 1460 港元

9 月 24 日海底撈公布配售結果，最終定價 17.8 港元，每手 17800 港元。公開配售一手中籤率 60.01%，超購倍數 5.56 倍。國際配售獲得大幅超額認購。公司通過香港 IPO 凈籌得 72.7 億港元。公司定於 9 月 26 日 (本周三) 上市。據輝立交易場資料，公司暗盤收報 19.26 港元，漲 8.20%，不計手續費，每手 1000 股賺 1460 港元。

· 亞馬遜牽手 Snapchat，用戶可以「掃一掃」購物

Snapchat 正在與亞馬遜合作，讓其用戶可以將相機瞄準現實世界中的產品，以掃描其圖像或條形碼。如果亞馬遜成功識別了該商品，將向用戶提供商品鏈接，以供購買。

· 經銷商：賣 iPhone 像炒股，不敢持倉怕被套

21 日，史上最貴的蘋果手機 iPhone Xs 系列迎來首發，與以往不同的是，今年的蘋果新品手機不再一機難求。黃牛曾經加價萬元出售的首批貨源，現在最貴的 iPhone XS Max 也只能加價 1000 元。更多的機型早上還加價 200~800 元，中午已經大多數破發了。

· 白宮擬「徹底調查」谷歌、FB 等巨頭

近日白宮起草了一份總統川普簽名的行政命令，該命令將指示聯邦反壟斷和執法機構對谷歌、Facebook 和其他社交媒體公司展開調查。

投研觀點

· 大和：下調眾安在線目標價至 28.5 元，評級「跑輸大市」

大和發表研究報告稱，將眾安在線 (06060) 目標價由 34 港元下調 16.2% 至 28.5 港元，投資評級重申「跑輸大市」。

眾安的收入增長速度不足以支持其綜合成本率 (COR) 的向好趨勢。公司 8 月毛保費增長率按月下降 7%，按年下降 78%，預計眾安的凈保費盈利 (NEP) 增長將遠低於其 2017 至 2019 年的毛保費增長。大和預計眾安 2018 及 2019 年分別凈虧損 8.03 億元人民幣及 3 億元人民幣。

· 大摩：下調舜宇目標價至 95 港元

摩根士丹利發表報告表示，近期通過行業渠道了解，手機鏡頭模組毛利未見回升跡象，而車用鏡頭受汽車市場拖累有下行風險。下調舜宇光學 (02382) 目標價，由原來 120 港元降至 95 港元，預計其 2018 年至 2020 年每股盈利分別 2.81、3.35 及 4.04 元人民幣。

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