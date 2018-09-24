美股最長牛市中 這隻押注「黑天鵝」的基金跑贏標普500

金融危機十周年，誰也沒想到，美國股市竟然創出了史上最長牛市。這種市場裡，做空很可能是自殺行為。但有一隻押注尾部風險事件的基金似乎是個例外。

「黑天鵝」基金 Universa Investments 首席投資長 Mark Spitznagel 在彭博電視上說：「我們將看到幅度越來越大的崩盤，原因很簡單：干預的程度越來越大。」

他給交易員們給出的建議很簡單：「不應該和聯準會對着幹。你必須要做的是像巴西柔術那樣以巧取勝、以柔克剛。你得用某種聯準會的力量來對付它。」

雖然「黑天鵝」並沒有到來，美股崩盤也一直沒來，但 Universa Investments 卻在過去十年中不僅沒有發生虧損，而且其投資收益實際上已經超過了標普 500 指數。

華爾街日報之前根據該基金的致投資者信報導，截至今年 2 月的十年中，Universa Investments 產生了 12.3% 的複合年殖利率，比僅僅追蹤標普 500 指數的殖利率要高。

Universa Investments 究竟何以跑贏基準股指的呢？華爾街日報這樣介紹：

Universa 只將 3.3% 的倉位配置到與尾部風險有關的對沖策略中，剩餘倉位則被動投資標普 500 指數。之所以選擇這樣一個比例，是因為相對於客戶的總股票投資敞口來說，它在實際操作中接近於有效分配規模。

華爾街日報評論稱，這隻基金並不是押注於導致危機的一些無法預測的所謂「黑天鵝」事件，而是押注於可預測的事件——由央行史無前例的刺激措施所造成的反衝式反彈。

Mark Spitznagel 並不知道美股崩盤何時到來，他通常選擇購買看跌期權，特別是在價格便宜的時候。這些期權合約在股市下跌的時候能帶來收益，如果市場沒跌，到期時它們就是廢紙。

去年，當故事波動性跌至歷史最低位時，很多人認為買入崩盤保險類資產肯定會打水漂，但 Mark Spitznagel 不這麼想。他說，由於波動性低迷，期權價格如此便宜，自己簡直就像個糖果店裡的小孩。

2 月份，VIX 指數經歷了石破天荒的爆炸性上漲，飆升至紀錄高位，這讓 Mark Spitznagel 賺得盆滿缽滿。

金融部落格 Zerohedge 認為，Mark Spitznagel 的投資理念其實就是對人性的簡單押註：投資者們在經歷了長時間的平穩上漲、獲得巨大收益之後，其自信心往往會膨脹，而那正是某些事將變得極其糟糕的機率最高的時候。

『新聞來源／華爾街見聞』