本週操盤筆記 (0917-0921)：

一. 南北韓領導人會晤：

南、北韓領導人文在演、金正恩將召開年內第三次高峰會談，預期本次「文金會」將討論南、北韓進一步的經貿合作，並且亦將爭取北韓無核化的具體方案，以及南、北韓的領導人終戰宣言。

二. 日本自民黨黨魁選舉：

日本國會第一大黨同時也是執政黨的自民黨，估計將於本週四 (20 日) 舉行黨內大選，而現任自民黨黨魁安倍晉三 (Shinzo Abe) 已宣布將挑戰三度連任，日本政界人士分析，雖然安倍支持率表現平淡，但仍是有著不少黨內大佬支持與支持者信賴，估計安倍晉三將可望在本次選舉中勝出。

日本首相安倍晉三於 2012 年底推出的「安倍經濟學」，其中最廣為人知的「安倍三箭」：貨幣寬鬆、財政刺激、民間投資，事實上成效是參差不齊。

以日本 GDP 成長率來看，日本內閣府上週一 (10 日) 公布 Q2 GDP 季增年率終值上修至 3%，是高於市場預期的 2.6%，也創下 2016 年 Q1 以來最高增速；而統計自安倍晉三 2012 年 12 月回任首相以來，日本名目 GDP 生產總值已成長超過 12%，繳出日本過去 20 年來前所未見的最佳成績。

而以日本通膨成長率來看，安倍三箭大幅拉低了日圓匯價，期盼藉以刺激通膨上升，但目前日本通膨率仍是苦於長期無法達到 2% 通膨目標。

三. OPEC 技術委員會：

本週一 (17 日) OPEC 將召開技術委員會，一些分析師預期，本次 OPEC 會議將可能針對美國制裁伊朗之後的原油供給缺口，進行具體討論，不排除沙烏地阿拉伯等原油生產大國，將擴大增產，趁機搶奪伊朗的原油市場市佔率。

上週五 (14 日) 美國能源部長 Rick Perry 曾表示，他相信沙烏地阿拉伯、俄羅斯與美國在未來 18 個月提高的原油產量，將足以彌補制裁伊朗或其他國家減少的原油供給量，故在此預期之下，即使美國制裁伊朗國際油價也不會因而走高。

四. 各主要經濟體公布 9 月製造業 PMI：

本週包括法國、德國、歐元區、美國等已開發經濟體，都將公布 9 月製造業採購經理人指數 (PMI)，其中歐元區 8 月製造業 PMI 景氣是出現放緩，甚至刷下近 21 個月以來的最低增速，歐元區企業主要是擔憂在全球貿易戰之下，原物料價格將應聲走高，同時市場需求也可能走弱。

而目前市場預期，歐元區 9 月製造業 PMI 將持平於前值，但是另一方面美國的 9 月 Markit 製造業 PMI 則將呈現擴張，暗示著歐美的景氣擴張狀況，仍繼續維持美強歐弱的格局。