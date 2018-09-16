今年年內！第一家在中國上市的德國公司或許就要來了

第一家在中國證券交易所上市的德國公司或許就要來了。

據彭博社報導，德國金融雜誌《Euro am Sonntag》將在周日發布的一篇文章援引未具名來源稱，德國橡塑化機製造商克勞斯瑪菲集團（KraussMaffei）將在年底前在中國上市，且目前沒有在法蘭克福上市的計劃。

報導還稱，克勞斯瑪菲的所有者中國化工集團希望將其整合到已在上海上市的子公司，這將使公司收入從 2017 年的 13 億歐元增加到 16 億歐元。除 IPO 之外，還有 2 億歐元增資計劃。

2016 年，中國化工集團以 9.25 億歐元從 Onex 基金手上收購克勞斯瑪菲，為當時中國在德國的最大投資。

此次收購為克勞斯瑪菲拓展了中國市場，也為其創造了持續的增長。2017 年，該公司營收 13.7 億歐元，年增率增長 8%，新訂單量增長 6%，打破 2016 年的紀錄。

2017 年 12 月，據路透社報導，中國化工與克勞斯瑪菲雙雙表示，將讓後者在上海證券交易所上市，這筆交易仍有待中國相關機構及監管單位的批准。

克勞斯瑪菲當時還稱，該公司的業務將佔新上市公司的營收比重約 85%。

克勞斯瑪菲始建於 1839 年，以生產鐵路機車起家，20 世紀 30 年公司同時經營坦克建造業務，該企業的軍工部分現併入 Krauss-Maffei Wegmann（KMW）公司。

目前，克勞斯瑪菲是全球提供塑料、橡膠生產和加工設備和系統的領先供應商之一。官網資料顯示，這一跨國集團當前擁有約 4000 名員工，子公司數量超過 30 家，工廠則超過 10 家。其中國公司分布於上海、浙江嘉興及深圳三地。

『新聞來源／華爾街見聞』