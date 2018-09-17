Go-Jek與Grab競爭白熱化 消費者可漁翁得利？

印尼最有價值的新創公司 Go-Jek 正在籌集至少 20 億美元的資金，以促進海外加速擴張，顯示了東南亞叫車軟體龍頭 Grab 與 Go-Jek 的競爭，已是越來越白熱化。

據知情人士透露，Go-Jek 計劃在數週內結束融資。Go-Jek 在 2 月份籌集了大約 15 億美元的資金，目前獲得了谷歌 (GOOGL-US)、新加坡淡馬錫控股、科技巨頭騰訊控股 (0700-HK)、和華平投資公司等支持。

據了解，Go-Jek 正在建立其東南亞擴張的資金庫，並與新加坡的競爭對手 Grab 作抗衡，後者收購了 Uber Technologies 優步在該地區的業務，並表示今年有望籌集 30 億美元的新資本。

Go-Jek 原以出租車業務起家，而目前 Go-Jek 業務觸角已經大幅延伸，擴增之範圍包括如行動支付、訂購食物和購買電影票。該公司近期也向其他國家發展，如越南等，未來 Go-Jek 也預計往菲律賓、新加坡、及泰國拓展業務。

最終，Go-Jek 的目標是通過在其平台上構建新技術來整合應用，例如在線支付、購買商品、服務、以及訂購食品等。

目前兩家公司都有自己的支持者：Grab 在其投資者中包括軟銀 SoftBank (9984-JP)、中國滴滴出行、豐田、全球資產管理公司 OppenheimerFunds、和中國平安資本。