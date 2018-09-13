華爾街的警告聲越來越刺耳：美股熊市近在眼前

美股市場仍沉浸於「史上最長牛市」所帶來的喜悅，華爾街卻在此時頻頻發出警告，摩根士丹利、高盛、摩根大通等大行領銜給出悲觀預期。

在最新研報中，摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 指出，美股已經處於「滾動熊市」（不同板塊、行業或資產輪流出現下跌）的陣痛之中。由於更高的借貸成本代替企業的強勁盈利成為市場焦點，未來數年，標普 500 指數預計交投於 2400-3000 點區間。

我們認為，在去年 12 月市場估值登頂和今年 1 月投資者情緒達到峰值時，滾動熊市已經開始了。

在滾動熊市之中，最薄弱的環節將受到最嚴重的衝擊。

這一觀點與美銀美林此前的警告不謀而合。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，在全球過剩的流動性發生逆轉的大背景下，全球已經開始出現「滾動熊市」，今年比特幣等數位貨幣正是第一塊倒下的多米諾骨牌。

Wilson 也稱，諸如比特幣、新興市場股債、基本金屬等資產風險尤其大，他對資訊技術（IT）板塊也不是特別看好。

摩根士丹利表示，

我們將企業盈利增長的變化速度視為股票價格最重要的驅動力之一。因此，對於我們的悲觀預期十分重要的一點在於，我們相信 2019 年，企業盈利增速的放緩程度將比市場預期更大。

Wilson 進一步解釋道，若對上述預測追本溯源，那就是他們對供應成本上升有所預期。能源、運輸、勞動力、資金、材料和關稅成本應該都會迎來上漲。

貿易摩擦陰雲之下，關稅成為了企業關注的焦點。摩根大通在研究了超過 7000 份企業財報和電話會記錄後發現，在上一個財報季，企業對關稅的討論度高於減稅，其中有 35% 的企業認為關稅是一種威脅。

摩根大通策略師 Dubravko Lakos-Bujas 團隊預計，川普徵收的高額關稅將令標普 500 指數企業每股收益（EPS）整體下降 10 美元，而他們此前的預期是 165 美元。

貿易摩擦升級或將嚴重拖累企業未來的 EPS，尤其是明年。

高盛首席策略師 David Kostin 的預想則更為悲觀：高額關稅將抹去標普 500 指數企業明年的增長。在美國對全球進口商品徵收關稅的極端情況下，由於成本上升，這些企業的盈利可能下降 10%。

與此同時，投資者情緒受到影響，市場估值走低。Kostin 預計，最壞情況下，標普 500 指數或將跌至 2230 點。與 8 月 29 日的歷史新高 2914 點相比，這一數字下跌了 23%，進入熊市區間。