中國本土品牌崛起 蘋果、宜家走下「神壇」

蘋果和耐吉，讓一讓。中國手機製造商華為和餐飲配送巨頭美團點評已經把你們擠出中國最受歡迎品牌榜了。

根據一份關於中國最重要 50 個品牌的新報告，曾經備受青睞的跨國公司品牌正在給本土公司騰位置。中國人口數量位居世界第一。

中國品牌目前在 50 強榜單中占據了 30 席，而阿里巴巴集團附屬的線上支付運營商支付寶榮登榜首。這較 2016 年有重大變化，當時只有 18 個本土品牌在諮詢公司鉑慧 (Prophet) 的調查中進入了 50 強榜單。

「中國品牌更善於利用​​社交媒體來讓中國消費者感知它們，」彭博行業研究分析師 Catherine Lim 稱。「更善於炒作。」

根據報告，該調查請 1.3 萬名中國消費者從創新性、務實性、客戶重視度和啟發性方面對品牌進行排名。

美團點評則首次躋身前十。據彭博報道，該中國餐飲點評、配送巨頭通過首次公開募股 (IPO) 籌得大約 42 億美元資金，將於 9 月 20 日正式掛牌上市。此次 IPO 還吸引到了香港首富李嘉誠的投資。

該項調查也可能揭示蘋果公司在中國遇到的更多麻煩，中國是該公司僅次於美國的第二大市場。隨著本土競爭對手華為和小米人氣上升，這家總部位於加州 Palo Alto 的公司在中國遇到了難題。

在中國最大的那些城市，外國品牌的神秘感正在消退，鉑慧駐上海的高級合伙人 Benoit Garbe 稱。 「消費者越來越老練，」他說。「本土品牌 -- 好的那些 -- 在人們生活中的重要性上升。」

許多其他西方品牌今年都掉出了最受中國消費者青睞的十強榜單。耐吉直接降至第 44 位，豪車製造商寶馬降至第 46 位。雅詩蘭黛降至第 22 位，不過仍是化妝品行業的第一名。