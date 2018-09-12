若美中貿易戰升級 瑞銀：美股也難逃衝擊

根據《彭博社》報導，瑞銀集團 (UBS Group) 表示，貿易戰已對全球主要股市造成衝擊，若緊張情勢持續升級，恐連表現相對較好的美股，也無法倖免。

瑞銀資料顯示，受美中貿易戰影響，2018 年以來，上證指數累計下跌 11.1 個百分點，泛歐 STOXX 600 指數下跌 7.9 個百分點，標普 500 指數亦下跌約 3 個百分點。

瑞銀策略師稱，就目前情況來看，貿易戰對美股影響有限，但若緊張情勢進一步升級，美股也無法倖免。

策略師也說，假如貿易戰情勢緩和，新興亞洲股市，可望獲得最大反彈空間。

今年以來，美股表現明顯優於陸股；此外，近期美國經濟成長強勁，由商務部數據可得知，第 2 季國內生產毛額 (GDP) 達 4.2%，不僅高於初估值 4.1%，更創下 2014 年第 3 季以來新高。

Intellectus Partners LLC 首席經濟學家 Ben Emons 指出，從美股與陸股的落差就可看出，市場認為，美國已在貿易戰中獲勝。

美國已對價值 500 億美元中國輸美商品，加徵關稅，且近期可能再對 2000 億美元中國進口商品加稅。

美國總統川普宣稱，他準備另對 2670 億美元中國輸美商品加稅，「我不想這麼做 (加徵關稅)，若要來真的，接下來還有 2670 億美元的關稅措施，隨時可上路。」

上述 3 波加稅措施總額，已超過 2017 年中國輸美商品規模 (約 5050 億美元)。