〈蘋果新機發表〉蘋果發布會沒新意.. 郭明錤：估計下月還有發表會 值得關注這4點

週三 (13 日) 蘋果召開 2018 秋季新品發表會，席間蘋果發表了 3 款新 iPhone，並且亦公布了新款 Apple Watch Series 4 搭載了心電圖功能。天風證券蘋果分析師郭明錤出具最新報告，其中指出，後續有 4 點值得注意。

Apple Watch 部分：

據天風證券蘋果分析師郭明錤指出，蘋果發布會都符合預期，但最令人驚艷的是，蘋果手錶進入了 FDA 認證，預期接下來，血糖監測是非常值得期待的。蘋果越來越多產品被 FDA 認證，這樣的模式長線看好。

手機 iPhone 部分：

郭明錤認為，iOS 12 速度快很多，且 Face ID 全線標配，三款手機規格都符合預期，惟售價比預期貴。同時郭明錤亦表示，5.8 吋 OLED 版可以忽略，因市場並不期待這款手機，且這款手機還是有很多工藝問題，算是小瑕疵機。

6.5 吋 OLED 版 1099 美元，比預期還要貴一些，但是郭明錤認為，這或許不用太在意，因為消費者只會在 256G 和 512G 之間切換，價格不太敏感的人群，另外電池續航力多了 1.5 小時，確實可以成為吸引消費者的理由，不擔心銷售動能，但是也不能期待對整體出貨量有大貢獻。

而針對 6.1 吋 LCD 版定價 749 美元之 iPhone，郭明錤即認為有 3 個地方不如預期：

1.10 月 19 號才能讓市場訂購，時間可能延遲得太晚，估計將對銷售不利，因 Q4 銷售旺季都已過了一半，此前是預計 10 月初即能訂購。

2. 售價原先預估 699 美元，雖然與目前訂價 749 美元差距不大，估計不會影響總出貨預測太多，很多消費者也會搭配運營商方案，進一步降低價格敏感，但作為長期生命週期來看，高價對後續的負面影響可以關注，應該會有。但是換機週期最踴躍的最初幾個月，影響不大。

3. 外觀邊框還是太寬，這點確實令人失望。

郭明錤表示，蘋果本次的新機發表會，確實可能有些人會失望，因為沒有發布其他產品，如平板、筆記本、音箱、Airpods 等。

但郭明錤預期，蘋果下個月估計還會有發表會，因蘋果以往也出現過分開且密集地發布，以下 4 項值得投資人注意：

1. 平板電腦應該要推兩款 iPad Pro，新的 CPU。

2.Macbook，也是新的 CPU，但是可能明年發布。

3. 目前這款 Airpods 下半年還是有很好的動能，新一代 Airpods 可能要到明年才推出。

4. 但是行業已經開始備貨，所以對產業鏈影響不是特別大。

而郭明錤強調，明年蘋果 iPhone 搭配 3 鏡頭模組的可能還是很高，後置 ToF 則還是看法保守。