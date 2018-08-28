不做美國「附屬」 德法醞釀新支付系統避開美制裁

德法兩國高官均表示，歐洲要在經濟、金融等事務上更獨立於美國，已經計劃打造規避美國制裁的支付系統。

27 日本周一，法國財長 Bruno Le Maire 在與財經記者協會 AJEF 會談時表示，

法國與德國一道，決定創造一個獨立的歐洲或者法德融資工具，它「將讓我們免於成為美國在領地外製裁的附帶犧牲品」。「我希望歐洲成為一個主權大陸，不是附屬，這意味著擁有完全獨立的融資工具，目前尚不存在這樣的工具。」

Maire 稱，持有美國風險敞口的歐洲投資銀行會是一個很複雜的金融渠道，法德政府在同各自央行就央行參與此事進行商議，「如果希望打造一個真正獨立的工具，我們必須對所有選項持開放態度。」



彭博報導指出，英國也參與了上述金融工具的商討。在川普尋求「美國優先」時，這是歐洲大國認真對待獨立性的信號。

德國外長 Heiko Mass 同日表示，歐盟致力於保護同伊朗的經濟關係，保持支付渠道開放，並重申，已經提議打造像國際金融同業合作機構 Swift 系統那樣的國際支付系統，但要更獨立於美國而存在。

Mass 認為，雖然大多數支付系統細節方面的棘手問題都未解決，但至少已經避免了中東核危機升級。和對伊朗制裁一樣，美國對俄羅斯、土耳其等國的制裁也會傷害歐洲的企業。歐洲必須強化在貿易、經濟和金融政策上的自主權。

今年 5 月川普宣布退出伊核協議後重啟對伊朗制裁，歐盟等美國的盟友和中俄兩國均表示遺憾，法、德、英等多方表示應繼續履行伊核協議。

華爾街見聞此前提到，本月 6 日對伊第一輪制裁生效，為了阻止歐洲公司制裁伊朗，歐盟給歐洲公司準備了「胡蘿蔔和大棒」。

歐盟外交政策負責人 Federica Mogherini 的助手 Nathalie Tocci6 日當天表示，「如果歐盟公司遵守美國的二級制裁，他們將反過來受到歐盟的制裁」。

此外，歐盟修訂後的「阻斷法令」（Blocking Statute）已於當地時間 7 日生效。「阻斷法令」旨在鼓勵歐盟公司無視美國的制裁威脅，它還規定歐盟將補償歐盟公司因為在伊朗進行合法的交易而受到的損失。

但許多歐洲公司還是選擇站在美國一邊。航運巨頭馬士基和全球最大的油輪營運商 Torm 已經不再接下來自伊朗的新訂單。

上周一，伊朗石油部長 Zanganeh 確認，法國油氣巨頭道達爾正式撤出了在伊朗南帕爾斯的天然氣田項目。

道達爾今年 5 月就表示，若無法獲得美國的豁免，將退出價值數十億美元的上述項目。其指出，美國的銀行參與了道達爾超過 90% 的金融活動，美國股東占道達爾超過 30% 的股權，道達爾在美國的資產相當於超過 100 億美元的資金規模，這是公司無法承受的風險。