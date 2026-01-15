鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-15 19:50

隨著美國總統川普再次表達收購格陵蘭島的強烈意圖，丹麥及其歐洲盟友正採取一系列軍事與外交行動，試圖緩解華盛頓對該地區安全性的擔憂，並堅定捍衛主權。來自法國與德國的軍事人員周四 (15 日) 已陸續前往格陵蘭首府努克 (Nuuk)，準備參加旨在加強北極防衛的聯合軍事演習。

歐盟盟友進駐格陵蘭 應對川普購島壓力與北極安全新局勢(圖:shutterstock)

這次行動背景在於川普認為這座礦產豐富且戰略地位重要的島嶼，對美國國家安全至關重要，必須由美國擁有以防止俄羅斯或中國占領。為此，德國國防部已派出一支 13 人的偵察隊抵達努克，而法國總統馬克宏也證實法軍部隊正在途中。

丹麥國防學院副教授 Marc Jacobsen 分析指出，歐洲軍隊的增加釋放了兩個關鍵訊息：一是威懾美方的潛在軍事企圖，證明盟軍已準備好保衛格陵蘭；二是展現他們正視美方的批評，並已加強對該地區的監控與主權維護。

在外交層面上，儘管丹麥與格陵蘭官員於白宮會晤了美國國務卿 Marco Rubio 與副總統 JD Vance，但雙方仍處於僵持狀態。 雖然會談決定成立一個工作小組來討論相關疑慮，但丹麥外交部長 Rasmussen 承認，美方並未放棄收購立場，這對丹麥而言是「不可接受的主權侵犯」。 歐盟各國領袖也紛紛聲援丹麥，警告若美國採取軍事強制手段，恐將導致北約 (NATO) 的解體。

儘管局勢緊張，美國駐比利時大使 Bill White 則對外釋放較為緩和的訊息，認為川普是北約的有力支持者，並預測雙方最終能達成促進地區安全的框架協議。White 甚至提出一種觀點，認為這場外交爭端可能在政治上有利於丹麥首相 Mette Frederiksen，助其在即將到來的選舉中獲勝。

目前，格陵蘭島周邊的軍事存在感正持續提升，丹麥空軍與歐洲各國正透過實際行動，向華盛頓展示歐盟與北約在維護北極安全上的決心。