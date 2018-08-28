明年義大利赤字恐逾歐盟GDP占比上限 專家：再忽視義需求 歐元夢將破碎

義大利媒體報導，副總理 Luigi Di Maio 週二 (28 日) 表示，若要兌現選前支票，明年義大利公共赤字恐怕會超過歐盟的 3% GDP 占比上限。

Di Maio 重申政府打算將收費高速公路國有化的目標，並直言「不排除赤字突破 3% 上限的可能性，一切都有可能，只是我們現在不能說，我們正在預算法上努力。」

義大利經濟學家 Ilaria Bifarini 警告，歐盟應停止捍衛其「不成功的」經濟政策，並開始考慮義大利的要求，以免義大利退出歐元區。

Bifarini 認為，目前義大利政府的態度很強硬，最終可望讓歐盟停止「拒絕」義大利需要更多靈活性的要求。

他是歐元懷疑論的經濟學家，他主張如果布魯塞爾持續拒絕新的經濟提案，不願幫助成員國從加入歐元區蒙受的損害中復甦回來，義大利可能甚至考慮離開歐元區。

「我們必須等待歐盟區，看他們如何回應義大利政府需更多靈活性的要求，因為政府需要藉此提高生產性的公共支出，從而在需求方面實施反循環政策，以及減輕義大利飆漲的稅務負擔。」

她認為，布魯塞爾不應否認每個成員國的獨特需求，這樣成員國才能返回成長時期，義大利迫切需要成長，因為自加入歐元區以來，義大利一直是歐盟中最劣勢的經濟體。

Bifarini 主張，要想挽救歐元，只能靠歐盟更多整合，避免整個集團崩潰。「馬克龍的計畫是歐洲貨幣聯盟和歐盟整體存活的唯一解決方案。」

「我們面臨十字路口，歐盟可以實現更多整合，分擔更多風險，也可以實現更多經濟政策凝聚力，不只是那些貨幣政策。現在選擇只有兩種，更多的整合或乾脆分手。」