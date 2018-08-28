10年來最大增幅！南韓政府拚經濟擬提升預算4200億美元

《彭博社》報導，南韓政府計劃將明年政府支出提升至創紀錄的 471 兆韓元 (4200 億美元)，期望透過創造就業機會、提高基本工資和鼓勵創新來加速經濟發展。



南韓財政部在聲明中表示，根據 2019 年的預算提案，政府支出將比去年的初始預算提升約 9.7%，這是自 2009 年金融危機後的最大增幅。財政部指出，旨在創造就業機會的支出將大幅增加，而基礎建設的支出將下滑。



因經濟陷入逆境，南韓總統文在寅的支持率已降至自 2017 年 5 月大選以來的最低水平，他誓言要成為「創造就業」的總統，並建立一個更公平的社會，然而，激進提升最低工資的政策受到強烈抵制，部分人士將就業市場惡化歸咎於最低薪資的提升。

韓國股市 KOSPI 指數今年以來下跌近 7%，韓元亦走跌，28 日美元兌韓元暫報 1109.68。

KOSPI 指數今年以來的日線走勢圖

韓國政府和韓國央行 (BOK) 都將今年的經濟增長預測從 3% 下調至 2.9%，就業率則處於緩慢攀升的情況，韓國統計局數據顯示，7 月份的失業率上升至 3.8%。韓國央行在去年 11 月，將基礎利率由歷史低點 1.25% 升至 1.5% 之後，就一直維持利率不變。

南韓財政部長金東兗 22 日表示，將維持以所得帶動經濟的政策，期望透過增加勞工所得，鼓勵民間支出，以達成經濟增長的目標。此外，將透過財政政策，改善國內面臨困境的就業市場。



金東兗表示，預算提案將編列 24 兆韓元來促進就業，包括為老年人、殘疾人士和婦女創造更多就業機會。他指出，其中一些預算將為私人企業創造就業機會提供間接支持。



同一時間，為了鼓勵更多的創新舉措，政府將提升研發投資預算擴大 3.7% 至 20 兆韓元。

「正確的道路」

文在寅 25 日表示，他認為韓國的經濟正在「正確的道路」上，就業機會的數量與質量正在改善。

財政部指出，由於公司稅收增加，明年政府收入預期將增長 7.6%，達到 481 兆韓元，而政府債務預計將佔國內生產總值 (GDP) 的 39%。並計畫在 2018 年至 2022 年之間，每年平均提升政府支出 7.3%。



國債發行方面，政府計劃在 2019 年發行高達 97.8 兆韓元的債券，其中 57.1 兆韓元將用於債券贖回，剩餘部分為淨發行。政府將於 9 月初向議會提交預算提案，預期將受到議員的強烈挑戰。