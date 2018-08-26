川普批評沒在怕 Fed淡定走漸進升息之路

根據《彭博社》報導，雖然美國總統川普對升息一事感到不滿，甚至數度出言批評，但聯準會 (Fed) 始終冷靜，未受影響，仍維持漸進升息路徑。

Fed 主席鮑爾上週五於 Jackson Hole 舉行的全球央行年會發表演說時指出，美國經濟沒有過熱風險，且無跡象顯示，通膨率將升至 2% 以上，預期美國利率將逐步調高。

在全球央行年會上，部分與會者認為，Fed 勢必得升息，藉以證明其獨立性，鮑爾應公開呼籲川普，別再對利率發表評論。

堪薩斯聯邦準備銀行總裁 Esther George 上週表示，就當前情況來看，2018 年底前，Fed 再升息 2 次「是合適的」。

George 稱，「社會大眾應了解，Fed 是一個獨立機構，最重要的，是其體系運作，以及我們對自身工作的看法。」

George 也強調，川普對 Fed 的批評，不影響她的決策。

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁 Loretta Mester 上週稱，她看好美國經濟前景，Fed 採取漸進式升息路徑，是恰當的。

Mester 指出，她不斷上修 2018 年國內生產毛額 (GDP) 預測，「目前估計約在 2.75% 至 3.0%，接近 3.0%。」

Fed(8 月) 會議紀錄也顯示，其政策立場明顯偏鷹派，將維持現行升息路徑。

川普 8 月 17 日於募款活動上對共和黨金主抱怨，說他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席，但卻不然。

川普也在接受媒體專訪時宣稱，在美國與他國進行貿易談判之際，Fed 該做點對國家有用的事，「應給我一些幫助」。