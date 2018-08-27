高盛：若民主黨中選拿下眾議院 美國政策將因此生變

距離 11 月 6 日的美國中期選舉還有 70 天。目前最被市場認可的結果是：共和黨保住參議院多數席位，但失去眾議院的多數黨地位；國會從共和黨一家獨大，變為兩黨對峙。

在高盛看來，如果這種情況出現，下半年減稅的擴大基本無望，而無需通過國會批準的貿易政策和政治制裁有可能會遍地開花；選舉結果不太會對金融市場產生影響，但共和黨折戟眾議院，令財政刺激擴大受限，可能會讓經濟增速回落。

貿易政策有望加碼

如果共和黨沒能贏下國會兩院，那麼白宮方面自然就會把重心轉向不需要國會批準的領域。儘管國會有權規定關稅徵收政策，但在過去的數十年間，關稅政策逐漸與外交政策相互關聯，不可避免地使得關稅的話事權最終也流向總統。

截至目前，川普政府出台的貿易舉措都不需要國會立法。高盛認為，川普政府在共和黨輸掉眾議院的情況下，反而會更加積極地推出貿易方面的政策。不過，加征關稅更有可能會在中期選舉之前落地，因此關稅攀高的政治影響，包括消費價格上升、農產品價格下跌等，在中期選舉後都會逐漸消退。

高盛還進一步提到，與貿易類似，政治制裁政策的獨立性也較強。近期美國對伊朗、俄羅斯和土耳其的制裁均未經手國會。

財政刺激擴大無望

財政政策方面，高盛認為，如果共和黨仍能掌握參眾兩院的多數席位，第二輪減稅有可能就此展開。參議院可以以調解方案的模式推進相關立法程序，那麼共和黨就只需要簡單多數的 51 票，而非 60 票。不過考慮到赤字擴大的約束，未來財政刺激的力度會更趨溫和。

但如果共和黨輸掉眾議院的多數席位，未來更多的減稅幾無指望。因此，財政刺激推動的經濟增長也有可能會被抹去，高盛預計，到 2020 年財政刺激的影響將消失殆盡。相關刺激對 2018 年下半年經濟增長的體提振約在 1%。

如果參議院多數歸民主黨所有，高盛對基建方面仍然不甚樂觀。高盛認為，2020 年總統選舉可能會讓兩院調解的難度上升，而民主黨占多數的參議院還會開啟更多的調查和監督活動。

市場影響

金融市場不會對中期選舉的結果產生顯著反應，因為相比於白宮政府，美國國會的權力歸屬重要性還是要更小一些，而且投資者對選舉結果基本有了預期。高盛提到，1954 年以來，標普 500 指數在中期選舉當天的變動幅度的中位數，為 + 0.7%；在國會由一黨掌握轉為兩黨對峙，或是執政黨大規模失利的選情下，標普變動的中位數也相差無幾，為 + 0.8%。

想要從 2018 年的中期選舉判斷 2020 年總統選舉的結果，基本上也是痴人說夢。高盛提到，中期結果有可能與總統選舉結果一致（1974-1976 年民主黨勝出、1966-1968 年共和黨勝出、2006-2008 年民主黨勝出），但兩年後總統選舉情勢生變的先例也比比皆是，二者關聯並不大。