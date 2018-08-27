趣店Q2財報亮眼，股價卻跌出新低，究竟是為啥？

北京時間2018年8月24日，趣店（NYSE：QD）發佈了2018年第二季度財報。報告顯示，2018年第二季度，趣店錄得總收入22.44億元，同比增長124.7%；按照非美國通用會計準則（Non-GAAP）調整後淨利潤7.38億元人民幣（1.11億美元），同比增長42.0%。趣店旗下大白汽車保持穩健增長，第二季度實現汽車銷售收入7.85億元人民幣。

趣店股價跌出新低，打臉羅敏“非常滿意”

圖片說明：趣店2018年第二季度財報概況

趣店創始人、CEO羅敏表示：我們對於公司第二季度的表現非常滿意。然而“打臉”的是，財報披露後，趣店股價大跌，8月24日美股開盤後，趣店股價一路下跌，截止收盤趣店下跌12.24%，報6.02美元，盤中股價最低達5.89美元，跌至上市以來的最低值。趣店最新市值為19.79美元。

圖片說明：通達信顯示近期趣店股價走勢

趣店財報看上去堪稱亮眼，為何股價創下新低呢？主要還是趣店財報中提及的，“與螞蟻金服通過支付寶為第三方服務商的展示頻道合作在2018年8月到期”，而且雙方沒有續約的打算。

8月24日，螞蟻金服回應稱，與趣店達成共識，不再續簽相關商業協議，這是正常商業安排，作為趣店的股東之一，將對趣店的發展一如既往地保持關注。而在趣店方CFO楊家康則在接受訪問時表示，不再續約對公司當前的業務不會產生實質性的影響。

“解綁”螞蟻金服，趣店將面臨巨大考驗？

然而業內許多人士認為，“解綁”螞蟻金服，趣店將面臨巨大考驗，這些可能會在之後的財報中才能具體反映出來。

公開資料顯示，螞蟻金服是趣店的股東之一，在趣店上市前通過全資子公司API(HongKong)InvestmentLimited持股12.8%。實際上，自2015年11月起，支付寶開始成為趣店的流量入口，為趣店開放了數個獲客入口，提供了絕大多數的活躍客戶，顯著助推了趣店業務的快速增長。同時，芝麻信用分幫助趣店篩選客戶，提高風控能力；審核通過的客戶，借款和還款均需通過支付寶進行。其活躍借款人主要來自支付寶App中的"第三方服務"和服務窗。引入螞蟻金服這一戰略股東並獲得其流量後，趣店2016年實現利潤5.77億元。

趣店2017年的招股說明書中曾提到，趣店與其主要股東之一的螞蟻金服建立了戰略合作夥伴關係，並在多個領域進行深入合作。“我們通過支付寶介面吸引了許多潛在借款人，這對我們的快速增長做出了重大貢獻。”趣店在招股書中坦言，其活躍借款人主要來自支付寶App中的"第三方服務"和服務窗，尤其是服務窗，貢獻了相當一部分重複借款人。

數據顯示，2015年、2016年、2017年上半年，趣店應向支付寶支付的支付處理與結算費分別為820萬元、4120萬元、5040萬元。2017年上半年，趣店應向支付寶支付的6040萬元獲客費。趣店2016年和2017年上半年應向芝麻信用支付的獲客費在2016年是3610萬元，2017年上半年是1510萬元。

此外，趣店還與螞蟻金服旗下的芝麻信用合作，這也是趣店風險定價模型的維度之一。由此可見，趣店與螞蟻金服“友好”分手之後，趣店在獲客和風控方面都面臨著不小的挑戰。

不過趣店方對於這一問題的回應頗為“強硬”。在財報發佈後的電話會議上，趣店CFO楊家康說道：“從2017年11月起我們就開始對趣店自己的應用進行市場行銷和推廣。關於今年第一、二季度的數據，大約96%的借款交易都是通過我們自己的獨立應用來完成的，這已經經過了8個多月的時間的證明。”同時楊家康認為，趣店是一家大數據公司，在評估貸款用戶還款能力的時候，芝麻信用只是我們會考慮的一千個因素中的一個。趣店開發了自己的數據技術來評估信貸品質，實踐證明是成功的。

頻繁遭遇減持，趣店決定回購股權

此外，值得一提的是，趣店的主要股東開始減持套現。統計數據顯示，截至3月31日，除了創始人羅敏的持股保持不變外，包括杜力、Kunlun Group Limited、曹毅在內的第二、三、四大股東共減持9.38%，持股變動共計497.82萬股，達4769.12萬美元。

尤其是昆侖萬維在今年6月份兩次出售趣店股票，兩次共計入賬2.29億元。而事實上這已是自去年趣店赴美IPO後，昆侖萬維第四次轉讓或減持趣店股票，共計獲利5.74億元。

不過趣店在8月24日的第二季度財報中，同時披露了股權回購計畫進展。2017年12月1日，公司董事會批准了最高3億美元的公開市場股權回購計畫。截至2018年6月27日，公司共執行了約1.5億美元的股權回購。趣店表示，由於公司市值和基本面存在明顯差異，公司會持續在公開市場回購股權。

作者：張明遠

編輯：黎璐璐

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