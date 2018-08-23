2018年底前應再升息兩次 Fed官員：川普無法影響我

堪薩斯聯邦準備銀行總裁 Esther George 今 (23) 日表示，就當前情況來看，2018 年底前，聯準會 (Fed) 再升息 2 次「是合適的」，美國總統川普對 Fed 的批評，不影響她的決定。

立場向來偏鷹派的 George 指出，2018 年美國國內生產毛額 (GDP) 上看 3%，可望高於 Fed 官員們的預期。

根據路透社報導，George 強調，在短期利率達到不過度刺激經濟，也不妨礙經濟成長的「中性」水準前，還需要升息數次，2018 年底前，再升息 2 次「是合適的」，即使川普對此抱持疑慮，該發生的，還是會發生。

George 稱，「社會大眾應該了解，Fed 是一個獨立機構，最重要的，是其體系運作，以及我們對自身工作的看法。」

至於川普對 Fed 的批評，是否會影響她對升息的主張？George 答道，「不會」。

川普日前表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普說，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席；現階段，美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

Fed8 月會議紀錄顯示，其政策立場明顯偏鷹派，將維持現行升息路徑。

會議紀錄稱，全球貿易關係緊張，已成美國經濟成長的最大威脅。