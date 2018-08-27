私有化破局後　疑點重重的聲明讓馬克斯面臨更嚴重法律問題

華爾街一些證券律師表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 突然決定放棄私有化維持公司上市，卻無法解決他日益嚴重的監管和法律麻煩，甚至可能使情況更加惡化。

在 8 月 7 日電動車大廠特斯拉股價因馬斯克私有化推文暴漲 11%，但買家遲遲未有最終定論、美證管 (SEC) 發傳票徹查、供應商遲遲未拿到款項、瑞銀 (UBS) 看衰 Model 3 等利空消息拖累，24 日股價股價已回落 15%，來到 322.82 美元，短短 17 天私有化破局，市場信心百轉千迴。

從 8 月 7 日到 8 月 24 日，短短 17 天股價從高點 379.57 回落 15%。

在上週六 (25 日) 馬斯克在官網發表「維持上市」公開信，馬斯克解釋，將該公司私有化比預期更耗時間和分散精力，而且特斯拉多數現有股東都認為特斯拉最好的選擇就是維持上市。

回顧 8 月 7 日，馬斯克在盤中透過推特表示考慮將特斯拉下市，這筆價值約 720 億美元的交易資金已到位。他還在另一個推文中寫道：「資金來源已經確保。」

8 月 8 日，據《華爾街日報》報導，馬斯克和特斯拉面臨投資者的訴訟，而美國證交所 (SEC) 也在對其私有化計畫和資金落實的可信度進行調查。爾後 8 月 15 日《華爾街日報》引述消息人士 SEC 已正式發出傳票。

曾在 SEC 任職 14 年，打過數百場證券官司的美國律師事務所 Murphy & McGonigle 律師 Stephen Crimmins 表示，SEC 將會繼續徹查此事，直到他們認為完全掌握真相為止。

前後矛盾的聲明讓馬克斯面臨更嚴重的法律問題。(圖：AFP)

上週六 (25 日) 特斯拉突然宣告「維持上市」的決定，短短 17 天私有化破局，勢必會讓 SEC 合理懷疑馬斯克先前推特內容並不可信。SEC 將會詢問特斯拉和其他參與這項決策的人，了解改變私有化決定的理由。

儘管馬斯克依然堅持先前表態，認為這項下市交易極具可能，消息人士也表示，馬斯克對私有化的態度相當認真。但這些立意良善的舉動並無法讓馬斯克逃脫監管部門的關注。

三名證券法律師表示，美國證券法要求上市公司高層對投資大眾發表的言論時必須擁有「合理的基礎」，而這個要求可能會成為 SEC 的調查重點。

馬斯克在 8 月 13 日聲明「資金來源已有保證」的真正含義，早在兩年前沙國主權財富基金 (PIF) 將支持特斯拉私有化，這盤棋早以布局兩年。Elon Musk 認為，該七月底和 PIF 會議結束後，他與沙特主權基金的意見已基本達成一致，接著將著手進行私有化。也是他宣稱「資金來源已有保證」的緣由。

據知情人士表示，這個中東金主 PIF 實際並沒有參與馬斯克任何融資計畫，也不會在沒有軟銀的願景基金參與下，進行這類投資。玩味的是，8 月 19 日傳出 PIF 考慮與特斯拉競爭對手 Lucid Motors 投資 10 億美元。

馬斯克上週六 (25 日) 聲明中表示，他相信有很多潛在資金可以完成特斯拉私有化，但他並未提供細節來確鑿這番言論。

律師事務所 Goody Counsel CEO、SEC 前律師 Teresa Goody 表示，馬斯克「維持上市」的聲明似乎破壞了他 8 月 7 日推文的可信度，他當時表示，投資者已確認支援私有化交易。

而聲明中的另一內容也讓 Goody 提出擔憂，特斯拉機構投資者表示因為內部規定限制的原因，僅能有限地投資私有化公司。

這兩項聲明都會引發 SEC 官員進一步質疑，馬斯克究竟是否進行了充分的盡職調查，為他 8 月 7 日的推文提供合理解釋？以及涉嫌操控股價？

文中還有另外一項聲明也會引起 SEC 官員的關注，那就是馬斯克提到他週五 (24 日) 與特斯拉董事會溝通，在此期間，雙方決定不再追求私有化交易。

律師事務所 Withersworldwide 企業金融實踐負責人 Ridgway Barker 表示，這些討論不太可能享有法律特權，SEC 肯定會要求該公司提交會議記錄。

「如果會議記錄討論內容涉及公司無法獲得融資，或者認為私有化成本極其高昂，那就會導致馬斯克的聲明進一步引人疑竇。」Barker 表示。

Moneymaven 網站作家抨擊馬斯克言論前後矛盾，就是公然說謊。

Moneymaven 網站作家 Mike Mish Shedlock 不諱言發文表示，馬斯克言論前後矛盾，就是公然說謊，維持上市的公開信簡單詮釋就是：「特斯拉不再有任何機會私有化，資金未受保障，沙國主權財富基金轉投特斯拉對手。請賣掉手上的持股。」