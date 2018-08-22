國際利空未降溫 台股後市觀察兩指標 內需傳產可望成盤面重心

土耳其危機、美中貿易戰等議題持續發酵，擾動台股走勢，施羅德投信投資長陳朝燈今 (22) 日指出，展望後市，建議觀察兩大指標，包括第一、中美貿易談判的後續進展；第二則要觀察新興市場資金的流出能否有效減緩，而在此環境下，較不受資金影響的內需、傳產類股，可望躍居盤面重心。

近期土耳其事件讓新興市場承壓，但台灣企業強勁獲利動能，可望構成股市的底部支撐，陳朝燈指出，考量主要國家央行貨幣政策動向，整體資金環境已從寬鬆轉向中立，因此，在市場新趨勢成形前，預期台股第三季區間震盪格局機率較高。

目前 8 月下旬新興市場紛擾，包括美國對俄羅斯、土耳其接連制裁、貿易戰等政治事件牽動資金回流美國，導致市場對部分新興市場信心出現鬆動，除了身處風暴中心的土耳其、俄羅斯外，阿根廷和南非匯率也出現大幅波動，另人民幣走勢也不改疲態，投資人擔心新興市場是否將進入調整，因而採取偏保守的姿態。

針對台股部分，陳朝燈表示，今年 MSCI 第三度調降台股權重，台股 8 月的外資賣超也持續擴大，加上近兩個月來的除息行情影響指數約 400 點，在各方壓力下，導致目前市場投資信心，不如第二季時強勁。

目前台股壓力仍來自於國際市場，包括英國已追隨美國腳步，提前進入升息階段；歐、日的寬鬆政策也將近尾聲，在部分國家轉為略微緊縮的政策下，全球資金環境將限制台股近一步上攻動能，而資金拉升美元，近期美元指數衝破一年高點，則反映市場的擔憂情緒。

展望後市，金融市場何時回穩，建議可觀察兩大指標，包括新興市場資金動向以及美中貿易後續。陳朝燈說，新興市場資金需停止擴大流出，主導關鍵將在於美中貿易衝突的實質發展，新一輪貿易談判若能順利進行，且雙方都願意遵守最終協議，預期將帶動市場信心迅速反轉，而若雙方願意各退一步，將可有效減輕貿易戰造成的經濟及信心衝擊，市場資金才能重返新興市場。

回歸台股基本面，仍以正面因素居多，其中上半年企業整體獲利總額突破 1 兆，增幅亦優於預期，企業營收及獲利的強勁動能有望續航，下半年再度繳出亮眼的業績表現。此外，新台幣貶值所帶動的外銷產業獲利成長態勢，預期將延續至第三季，將是大盤最有力的支撐。

投資布局上，陳朝燈說，在科技股方面，預期 Google、Amazon 及中國手機大廠發表新產品的時間將集中於 9、10 月，將可為第三季至第四季的買氣加溫。

此外，蘋果新一代 iphone 預計將在九月推出，惟需觀察本次所採取的訂價策略，親民價格將有利於刺激需求，然而訂價太高，市場不買單，新產品的發表則可能引發獲利了結的提前賣壓出籠。

陳朝燈指出，觀察近期盤勢，大型權值股欠缺外資買盤、被動元件等漲價股也陷入盤局，反倒是由食品、百貨、塑膠、紡織等傳產類股開始接棒撐盤，而目前氣候異常現象，包括歐洲的熱浪及部分美洲地區出現乾旱，已衝擊作物收成並帶動價格蠢蠢欲動，預期農產品、原物料等相關廠商及內需企業將可受惠。

因此，整體來看，考量當前國內外的情勢，投資策略上，可留意內需消費及景氣循環類股。