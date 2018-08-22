金管會推廣微型保險等4大險種 將全台巡迴走透透

為宣導正確保險觀念，金管會規劃，自 9 月 1 日起將於全國各地辦理北、中、南部共 20 場「107 年度微型、高齡化、地震保險、強制車險宣導活動 - 全國巡迴講座」。

金管會表示，講座宣導主題包含微型保險商品、高齡化保險商品、住宅地震保險及強制汽車責任保險等 4 類商品，講座內容除各該場次主題商品介紹外，也包含與該場次宣導主題相關的投保及理賠知識。

金管會表示，期望藉由專家生動活潑的教學模式，讓民眾對這些保險商品有進一步認識，並建立正確保險觀念。為有效推廣各項主題險種，在講座課程中，將提供有獎徵答，報名且全程參加講座者更可獲贈參加禮一份。

此外，金管會為擴大保險市場，除了辦講座，還將鬆綁相關法規，未來民眾透過保經、保代在網路上買保單，就可以直接在線上做變更基本資料、查詢保單、或是提出理賠通知，最快 10 月上路。

例如民眾是在「玉山銀保代」網頁上，買國壽保單，未來也可以同樣在玉山銀保代網頁上，查詢買了多少國壽保單、或是變更基本資料等。

「107 年度微型、高齡化、地震保險、強制車險宣導活動 - 全國巡迴講座」：https://iafi23961299.wixsite.com/lecture/blank-1