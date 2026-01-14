鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-14 17:17

台股今 (14) 日終場大漲 234 點，收在 30941 點，續創收盤新高，距離 3 萬 1 千點僅一步之遙，外資期現貨操作不同調，儘管再度加碼現股，但仍保有居高思危意識，提升空單水位，現貨方面，外資大買鴻海 2.6 萬張，並加碼航空雙雄共 7.5 萬張。

三大法人今日合計買超 139.68 億元，外資買超 132.83 億元，連 2 買，投信持續調節 64.27 億元，呈現連 14 賣，自營商則再度加碼 71.13 億元，已連 4 買；台指期方面，隨著台股不斷創高，外資再度加碼空單 3840 口，未平倉空單水位提升至 33957 口。

