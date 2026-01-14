鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日終場大漲 234 點，收在 30941 點，續創收盤新高，距離 3 萬 1 千點僅一步之遙，外資期現貨操作不同調，儘管再度加碼現股，但仍保有居高思危意識，提升空單水位，現貨方面，外資大買鴻海 2.6 萬張，並加碼航空雙雄共 7.5 萬張。
三大法人今日合計買超 139.68 億元，外資買超 132.83 億元，連 2 買，投信持續調節 64.27 億元，呈現連 14 賣，自營商則再度加碼 71.13 億元，已連 4 買；台指期方面，隨著台股不斷創高，外資再度加碼空單 3840 口，未平倉空單水位提升至 33957 口。
外資買超青睞電子權值股與傳產股，買進鴻海 (2317-TW) 約 2.6 萬張，終結連 6 賣，也看好廣達 (2382-TW) 與台達電 (2308-TW)，分別敲進 1 萬張、1 千張，同時布局華航 (2610-TW) 與長榮航 (2618-TW)，合計共 7.5 萬張，兩檔也入列外資買超前十名中。
外資賣超則瞄準近來漲多個股，如華新 (1605-TW) 與友達 (2409-TW)，兩檔合計高達 9.8 萬張，其他如大同 (2371-TW)、華通 (2313-TW)、聯電 (2303-TW) 也各有 1.5 萬張以上，其他金控如臺企銀 (2834-TW)、國泰金 (2882-TW) 也各遭提款約 1.2 萬張。
投信與自營商則與外資對作，投信敲進華新 2 千張、華通也有逾千張，自營商則青睞大同與友達，加碼兩檔合計超過 5 千張。
