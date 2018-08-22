德麥樂觀看待Q3業績 新廠預計於2020年完工 產能將增加2.5倍

德麥 (1264) 財務長邱俊榮表示，德麥中國營運調整成效漸顯現，而上半年中國業績成長約 14.58%，目前看來對於第三季業績樂觀看待；此外，德麥預計投資人民幣 1 億元，擴廠搬遷，新廠預計 2020 年完工啟用，屆時產能將增加 2.5 倍。德麥上半年營業收入 19.18 億元，年增 9.88%，營業毛利 7.13 億元，年增 7.48%，營業利益 3.25 億元，年增 2.18%；稅後淨利 2.48 億元，年下滑 0.07%，歸屬於母公司稅後淨利 2.13 億元，年下滑 4.17%，每股盈餘 6.32 元。上半年毛利率 37.17%，營業利益率 16.98%。



德麥表示，上半年獲利衰退的原因主要是毛利率下滑及所得稅費用增加；其中毛利率下滑主要是台灣受到國際乳品價格上漲，主要競爭對手安佳沒有調高終端售價，加上部分小廠商以低價擾亂國內乳品市場，大幅壓縮乳品利潤空間，以致台灣毛利率下滑。在所得稅費用增加方面，台灣所得稅率從 17% 調高至 20%。



德麥各地區上半年營收比重，台灣市場占比約 59.94%，大陸占比約 32.46%，馬來西亞占比 4.75% 以及香港占比約 2.85%。而今年上半年大陸和馬來西亞市場成長動能較佳。



德麥指出，在奶油方面，先前受到國際奶源價格持續走高影響，不過影響接近尾聲，今年上半年影響台灣毛利率約 2%，下半年差距會更縮小。



德麥今年在台灣目標為增加非乳製品烘焙主、副原料銷售量，主動推出麵包、糕餅類成品給烘焙零售業者，終端消費量增加可增加烘焙業者對德麥的訂單，先前「髒髒包」系列產品，麥巧克力粉銷售量大增；現在焦點轉向水果餡以及預拌粉。



而德麥於 2014 年投資無錫芝蘭雅，原先期待中國市場可帶動德麥營收及獲利成長，不過因無錫芝蘭雅內控不佳，造成 2015 年營收高但獲利卻下滑，經過 2016-2017 年兩年德麥台灣經營團隊進駐無錫芝蘭雅調整內部管理系統，成效逐漸顯現，而管理階層也由調整成本、費用轉向衝刺業績。



而德麥在大陸拓產進度方面，德麥今年 6 月與開發區簽訂土地合同，將等到環評方案確定，預計於今年第三季進行工程項目招標，投資人民幣約 1 億元，由於擴廠搬遷，預估 2020 年下半年新廠可開始運行，屆時產能將可增加 2.5 倍的量。



此外，德麥重要客戶 85 度 C 日前受到政治事件影響，德麥表示，目前前 20 大客戶占公司逾 10%，而最大客戶占不到 2%，不會受到單一客戶影響。