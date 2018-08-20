本週操盤筆記 (0820-0824)：

一. 澳洲央行 (RBA) 公布 8 月會議紀要、總裁洛威 (Philip Lowe) 發表談話：

上週澳洲央行總裁洛威在前往國會聽證上表示，由於通膨仍屬溫和，且澳洲仍未達到充分就業，故澳洲央行預期仍將維持「低利率政策」一段時間，市場預期，本週澳洲央行洛威仍將繼續維持此論調，將對澳幣短期構成壓力。

二. 全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 召開：

素有「全球貨幣政策風向球」之稱，一年一度的全球央行年會傑克森霍爾將於本週 23-25 日召開，Fed 央行總裁鮑爾 (Jerome Powell) 將以「經濟變革中的央行貨幣政策」為主題發表演講。

市場一般預料，鮑爾將在演講上進一步闡述未來 Fed 對於通膨前景與美國經濟之看法，並將繼續向市場宣告維持漸進式升息之論調。

三. 美國 7 月耐用品訂單：

由於當前美元指數正落在 96.0 一年高點附近徘徊，市場正廣泛關注本週將公布的美國耐用品訂單，因耐用品訂單在美國的 GDP 組成中佔比較高，故市場相當看重該數值之表現。

目前市場預期美國 7 月耐用品訂單為 0.80%，持平於前月表現。

四. 阿里巴巴 (BABA-US) 公布財報：

本週阿里巴巴將公布 2019 會計年度 Q1 財報，由於上一季阿里巴巴淨利出現顯著下滑，市場正廣泛關注：(1) 阿里巴巴電商網站成交金額、(2) 阿里巴巴電商網站活躍用戶數、(3) 阿里雲營收增速、(4) 支付寶活躍用戶數、(5) 螞蟻金服獲利是否改善等。