油價創三年來最長連跌走勢：熊市再現？

原油市場的熊市前景再度出現。油價今年 6 月觸及三年高位以後，迄今已經回落了超過 11%。

貿易戰是主要風險之一，近期主要利空因素來自土耳其，投資者擔憂新興市場需求減少。土耳其與美國關係急速降溫後，其他新興市場國家也受到連累，匯率貶值，股市下跌，大宗商品價格重挫。

加上 OPEC 開始恢復生產，強勢美元拖累，布油在過去一周內下跌 1.6%，連續第三周下跌。

得益於當日美元走弱，WTI 原油期貨周五上漲 0.7%，但當周仍然大跌 2.7%，七周連跌創下 2015 年來的最長連跌。美油周三甚至跌破了 200 日均線。

供應方面，周三公布的數據顯示，美國 8 月 10 日當周 EIA 原油庫存增加 680.5 萬桶，創 2017 年 3 月以來的最大增幅，市場預期為減少 288.58 萬桶。

尤其是受到貿易戰影響的需求，是長期來看原油乃至商品市場重要的風險來源。國際能源署已經警告，貿易緊張局勢升級，可能會導致全球經濟增長放緩，進而降低石油需求。

近期土耳其危機蔓延到新興市場，導致多國貨幣貶值。RBC Capital Markets 分析師提到，匯率走弱「給印度等主要的新興市場國家帶來麻煩，消費者的零售汽油價格已經接近紀錄新高」。

但排除土耳其這種短期的影響來分析，鑒於聯準會升息和縮表的路徑還沒有變，意味著美國利率上升是必然之勢，繼續支撐美元，長期內新興市場的風險也沒有消退跡象。

貿易戰短期內似乎也不會撥雲見日，而這是大宗商品價格的決定性因素。丹麥丹斯克銀行分析認為，全球兩大經濟體很難在美國 11 月中期選舉之前達成協議，貿易爭端可能會一直持續到今年年底。

不過，也有對分析觀點原油仍抱有牛市期望。Open Square Capital 在報告中提到，EIA 的周報結果「簡直就是一頭野獸」，不過其認為，這主要是短期因素的影響: 美國在宣布退出伊朗核協議後，開始加大自沙烏地阿拉伯進口原油的力度，而中國煉油廠因環保等因素減少了美國原油的出口。

Open Square Capital 認為，即使考慮了需求減少的情況，長期來看，原油市場的供需狀況依然顯示，油價仍然看漲。

Blue Line Futures 的總裁 Bill Baruch 也對 CNBC 稱，沙烏地阿拉伯阿拉伯 7 月承諾將提高原油產量，但日產量事實上還下降了 20 萬桶；在季節性的疲軟現象過去後，油價下半年有望回到 70-80 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』