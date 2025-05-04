轉型智慧安防 這3家安控廠積極布局AI與雲端技術強化全球競爭力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-04 08:50

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台灣安控廠商近期積極整合 AI 與邊緣運算技術，轉型智慧安防解決方案提供者，其中晶睿、慧友及陞泰等業者推出多項 AI 新應用，搶攻全球成長市場。根據國際市調機構資料，美國視訊監控市場規模 2024 年約達 123.4 億美元，預計 2029 年將成長至 220.4 億美元，年複合成長率達 12.3%。

全球雲端安防市場預計至 2030 年將達 93 億美元，年複合成長率高達 19.91%。尤其在後疫情時代，企業對無接觸監控與智慧管理需求升溫，加上 AI 晶片技術成熟且價格下探，進一步推動產業升級。

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晶睿 (3454-TW) 發言人謝邦彥表示，晶睿智慧雲端安防平台 VORTEX 全球連線數近一年成長 5 倍，目前累積超過一萬台攝影機連線。晶睿即將推出全新 AI 應用功能 AI-Hub，具備自然語言搜尋能力，使用者只需輸入簡單描述，即可迅速鎖定監控目標。

慧友 (5484-TW) 總經理高誌鴻指出，公司已與國內兩大日系車廠合作，這兩間廠商在台灣商用車市場占有率超過 70%，看好 2025 年營收成長 3 成，力拚轉虧為盈。慧友未來將加速影像應用轉型、擴大商車法規布局，並發展特色工業電腦。

陞泰 (8072-TW) 對市場前景保持積極樂觀態度，尤其看好北美市場發展潛力。該公司持續推出具備 AI 功能的安控產品，積極搶攻安控 AI 化市場商機，預期相關產品線將在 2025 年正式發酵。

安控技術從過去被動的錄影備查，轉型為主動判讀與預警系統。台灣主要安控廠商紛紛導入 AI 技術，應用範圍擴展至智慧交通、智慧城市、智慧工廠、零售業人流分析、醫療照護及職場安全監控等多元領域。