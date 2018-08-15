馬斯克詐和？銀湖資本否認合作推進特斯拉私有化 高盛並非正式顧問

馬斯克的 Twitter 表態仍未驅散圍繞特斯拉私有化的重重迷霧。

14 日本周二清晨，特斯拉 CEO 馬斯克（Elon Musk）發推文稱，在推出特斯拉私有化的提議方面，正與金融顧問銀湖資本（Silver Lake）、高盛以及法律顧問 Wachtell、Lipton、Rosen&Katz 和 Munger, Tolles & Olson 合作，對此感到興奮。

不到一個小時後，路透社報導稱， 銀湖資本回應稱目前沒有參與特斯拉私有化交易。

英國金融時報評論稱，馬斯克是在表示，他有一批顧問幫助特斯拉私有化，這是他暗示鄭重其事對待私有化交易的最新努力。

而據 CNN 美東時間周二報導，特斯拉公司的董事集體發布聲明稱，

董事會已經成立由三名獨立董事組成的特別委員會，準備研究私有化提議。但「特別委員會尚未收到馬斯克就進行私有化交易的正式提案，也未得出有關此交易可行性的任何結論。」

此後彭博報導稱，消息人士透露，在馬斯克發布上述 Twitter 帖子之時，高盛並不是他的正式顧問，不過高盛和他正在對話。

彭博報導指出，作為公開上市公司的 CEO，馬斯克的這種公開表態是正式認同高盛為顧問的信號。通常在私有化進程中，披露私有化行動以前，馬斯克這樣的高管應該先讓顧問公布融資來源方面的詳細計劃。

美東時間周二當天，特斯拉股價震盪，高開近 0.6%，盤初轉跌，跌幅一度達到 1.5%，後隨著納指漲幅擴大，抹平跌幅轉漲，截至最近一次更新，重返跌勢，跌超 1.7%。

馬斯克的驚人計劃

馬斯克曾在上周二美東中午 12:48 分左右發了一條震驚市場的推特，稱要以 420 美元的目標價將特斯拉私有化，引發投資者對這條推特真實性以及能否成行的激烈討論。當日特斯拉股價大漲 11%。

上述推特發布近 22 小時後，特斯拉董事會周三在公司官網發布聲明稱，馬斯克上周就向董事會宣告了私有化意向。隨後《華爾街日報》稱，美國證券交易委員會（SEC）已就此事發詢問函，調查馬斯克的私有化表態是否屬實、為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。

不過，馬斯克本人針對特斯拉私有化事宜並未透露更多詳情。華爾街見聞此前提及，馬斯克的設想是，邀請更多現有股東一起籌資完成私有化，每位股東貢獻一部分資金，主要遊說對象是持股的大型資管機構。

市場一片質疑聲

圍繞特斯拉私有化的最大辯論主題，是「收購資金從哪裡來」。

馬斯克只是在 8 月 7 日的聲明中表示特斯拉私有化的「資金有保障」。

彭博社此前援引知情人士稱，馬斯克及其顧問正在為私有化籌資尋找廣泛的「投資者池」，以避免私有化過程中的股權過度集中於少數新增大股東手中。

馬斯克周一表示，沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 多次表示支持特斯拉私有化，最近一次是在兩周前。但他也稱，與該基金以及其他投資者的磋商仍在進行中。

沙烏地阿拉伯公共投資基金 (PIF) 今年收購了特斯拉不到 5% 的股權。但該基金就是否參與特斯拉私有化事宜並未正式表態。路透稍早引述兩位知情人士稱，PIF 目前為止沒有表現出為特斯拉私有化計劃提供融資的興趣。

摩根士丹利猜測，馬斯克在其另一家公司 SpaceX 的股份可能被用作特斯拉私有化的資金來源。

市場對特斯拉的私有化抱有強烈質疑，認為此案存在結構性問題。一向支持特斯拉的風投 Loup Ventures 董事合夥人 Gene Munster 表示，雖然他認為從馬斯克個人角度出發私有化特斯拉「非常合理」，但預計成功的可能性只有 1/3。

網友 ElonBachman 發表長文，公開質疑馬斯克將特斯拉私有化的動機，稱當很多「便士股票」垃圾股遭遇流動性問題時都會「出此下策」，就跟賭博一樣。

著名特斯拉空頭 Mark Spiegel 更是表示，沒有人會相信馬斯克可以獲得資金將公司私有化，因為並沒有足夠多愚蠢的資金，會以 800 億美元的估值購買這家公司。