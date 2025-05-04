【波克夏股東會】巴菲特宣布年底退休！格雷格·阿貝爾接任波克夏執行長

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-04 09:58

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94 歲的「股神」華倫 · 巴菲特（Warren Buffett）於美國當地時間 5 月 3 日，在波克夏 · 海瑟威（Berkshire Hathaway）(BRK.B-US) 年度股東大會中正式宣布將於 2025 年底退休，並親自點名現年 62 歲的格雷格 · 阿貝爾（Greg Abel）接任執行長職務，為公司開啟新篇章。

巴菲特強調，自己將退居幕後角色，未來的營運決策與資本配置，將全權交由阿貝爾負責。他說：「我會偶爾出現，或許能在某些特殊情況下提供建議，但最後的決定權將屬於格雷格。」巴菲特補充，董事會對此安排應會「一致支持」。

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事實上，巴菲特早在多年前就曾在訪談中表明，阿貝爾是其接班首選。阿貝爾自 1992 年加入波克夏，從能源部門做起，2018 年晉升為董事會成員，可說是深耕集團多年的核心人物。

在會上，巴菲特堅定表示：「我完全沒有打算出售波克夏任何一股，我最終會把它們全數捐出。」他進一步指出，保留持股是基於經濟考量，因為他相信：「波克夏在阿貝爾的帶領下，未來前景將比我掌舵時更好。」這番話感動全場，股東報以熱烈掌聲與起立致敬。

儘管阿貝爾的接班備受肯定，但市場仍關注他在現金管理與資本配置方面的實力是否能延續巴菲特的穩健投資風格，預計將是未來投資人觀察的重點。

巴菲特在股東大會上也特別勉勵年輕人：「別太在意起薪，但要選對老闆與方向。」他鼓勵與智慧的人同行，持續努力，終將遇見志同道合的夥伴，一起成就有意義的事業。

最後，針對投資理念，巴菲特則提出兩點原則：

市場充滿不確定性，應有心理準備。 若無法承受股價 15% 的波動，就該重新檢視投資策略。他提醒：「世界不會為你改變，你必須去適應世界。」

巴菲特自 1960 年代接手波克夏時，公司僅為一家中型紡織廠。如今，波克夏已成為市值逾兆美元、現金儲備超過 3,000 億美元的跨國企業，業務涵蓋保險、能源、鐵路與消費品等領域，堪稱投資界的傳奇典範。

根據波克夏最新公布的 2025 年第一季財報，淨利為 96 億美元，較去年同期下滑 14%，每股盈餘降至 4.47 美元，顯示營運面仍面臨壓力。