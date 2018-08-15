馬斯克又被打臉！歌星爆料特斯拉私有化的資金壓根兒沒搞定

在馬斯克宣布特斯拉要私有化之後，短短的一周時間內，啪啪啪啪啪，打臉聲此起彼伏。

美國證券交易委員會、特斯拉董事會、沙烏地阿拉伯主權財富基金、軟銀、銀湖資本，還有高盛都向馬斯克扇下了巴掌。

而現在，當女說唱歌手 Azealia Banks 在社交媒體上爆料稱她在馬斯克的家裡度過了一個周末，整個網路又一次炸了。

打臉「啪」

Banks 是誰？馬斯克的緋聞女友——加拿大女歌手 Grimes 的閨蜜！

吃瓜群眾：難道有矽谷鋼鐵俠花邊新聞可以看？！

美國《Business Insider》網站：No,No,No！不是花邊新聞，但也是一場好戲！

而這場戲當然還是與特斯拉私有化相關。

上周二，馬斯克發推稱，計劃以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，並表示資金已經到位。

說的那叫一個底氣十足。

但當下這一記重重的巴掌打過來了，「pia」的一聲把馬斯克拍在牆上，摳都要摳不下來。

因為來自這位閨蜜的爆料——特斯拉私有化的資金壓根兒就沒搞定！

要是簡單評價馬斯克之前在推特上的發言，那就是：

Banks 表示，Grimes 和馬斯克以一同做音樂為理由，邀請她於上周五到馬斯克在洛杉磯的一處住所，並且直到周日她才離開。

然而這音樂倒是沒做成，卻是讓 Banks 看到馬斯克的各種魂不守舍。

Banks 向《Business Insider》爆料稱，馬斯克一個勁兒地在發推特。

她還說：「我看見馬斯克在廚房裡，四處找投資者資助。他壓力很大，臉都紅了。」

班克斯補充道，她並不想偷聽，但是馬斯克似乎很急。

而且她認為，馬斯克本人一點都不可愛。

對此，馬斯克的一位發言人在電郵中表示，馬斯克從未見過 Banks，但他並不否認，Banks 在周末的時候一直呆在馬斯克的一處住所里。

也有人指出，Banks 素來喜歡說一些大膽的、未經證實的話。2016 年，她還曾在推特上公開批評碧昂絲，指責其剽竊他人作品。所以此番她關於馬斯克的言論其實難辨真假。

但是早在馬斯克剛公布特斯拉要私有化，叉腰得瑟還沒兩分鐘的時候，各方打臉就已經紛紛來襲。

打臉「啪啪」

率先出場的，便是美國證券交易委員會（SEC）。

在馬斯克發推當日，SEC 就此事向其發詢問函，調查他的私有化表態是否屬實、為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。

SEC：

打臉「啪啪啪」

接着，特斯拉董事會又接過了打臉權。

有消息人士稱，董事會對馬斯克的私有化提議進行了多次討論，但他們尚未拿到馬斯克詳細的融資計劃，或事具體的由誰來提供私有化資金的資訊。

特斯拉董事會：

打臉「啪啪啪啪」

隨後，沙烏地阿拉伯主權財富基金（PIF）和軟銀集團也被推了出來。

8 月 11 日，知情人士表示，對於特斯拉私有化計劃，沙烏地阿拉伯主權財富基金並未表示出任何興趣。

但一天後，又有知情人士稱，PIF 近來正在探索如何加入馬斯克的這一計劃。

此前也有報導說，馬斯克和孫正義在去年 4 月曾就特斯拉私有化的可能性進行過談判，但因為在控制權上存在分歧的緣故，磋商無果而終。

PIF 和軟銀:

本周一，馬斯克又在特斯拉官網上發布聲明稱，他之所以說「資金已到位」，正是因為「將近兩年前」，沙烏地阿拉伯主權財富基金就已多次接觸他，討論投資特斯拉，支持私有化。

針對這一消息，PIF 尚未予以回應。

打臉「啪啪啪啪啪」

接着，馬斯克又在周二清晨發推稱，銀湖資本和高盛也對特斯拉私有化感興趣。

但是還不到一小時，打臉就來了，銀湖資本回應稱目前沒有參相關計劃。

並且在馬斯克發布上述推文之時，高盛也並非他的正式顧問。

有意思的是，也不知道是不是因為馬斯克總喜歡在推特上搞突然「襲擊」。

8 月 15 日，《紐約時報》報導稱，特斯拉的一些董事會成員已經要求馬斯克不要在發推特。

不過無論怎麼看，馬斯克的特斯拉私有化之路的劇情真是跌宕起伏，各種羅生門。

至於後續還將怎麼發展？我們拭目以待。

反正啊，特斯拉私有化之路漫漫其修遠兮，鋼鐵俠馬斯克仍將上下而求索！