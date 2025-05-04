〈美對等關稅〉擠進「優先四國」名單！我5/1與美方完成對等關稅首輪實體磋商

政院表示，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。



行政院台美經貿工作小組召集人，也是代表團團長的鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。



前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。