〈美對等關稅〉擠進「優先四國」名單！我5/1與美方完成對等關稅首輪實體磋商
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-04 09:52
行政院昨 (3 日) 晚間發布，在行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領下，台灣政府團隊於美東時間 5 月 1 日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。此外，我跨黨派立委團 2 日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」。
政院表示，會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換。會談氣氛坦誠融洽，雙方都表達對強化台美經貿合作的共同期待，也希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。雙方並同意近期內就各項議題持續磋商，以積極尋求共識並探討進一步的深化合作。
行政院台美經貿工作小組召集人，也是代表團團長的鄭麗君表示，台美經濟具有高度互補性，雙方的緊密合作將有助於優化彼此的產業體系，強化全球競爭力，她相信在台美雙方開放、相互理解的持續討論下，將有助於凝聚最大共識。
前往華盛頓特區支援磋商的台灣政府團隊，包括行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部、財政部、衛福部、國家安全會議等單位代表。
此外，立法院副院長江啟臣於 4 月 27 日至 5 月 2 日偕「台美國會議員聯誼會」與「外交及國防委員會」等 7 位跨黨派委員訪問美國華府，推動國會外交。此行已向美方說明台灣對於對等關稅政策及雙邊貿易不確定性的擔憂，傳達台灣提升自我防衛能力的決心及增加能源採購的意願，盼美方考量將對美軍購納入雙邊貿易總額。
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