供應鏈：Google帶螢幕智慧音響首批出貨將達300萬台

Google 供應商向《日經亞洲評論》爆料，Google(GOOGL-US) 正準備推出帶有螢幕的智慧型 (AI) 音響，首批目標要出貨 300 萬台，打算向亞馬遜 (AMZN-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 等對手展開競爭。

新產品將與亞馬遜的 Echo Show 類似，將完善 Google Home 系列智慧音響功能，並加入 Google Assistant 人工智慧語音助理，類似於亞馬遜的 Alexa。

業內消息人士表示，這款配有螢幕的智慧音響，Google 推出相當積極的計畫，首批出貨目標高達 300 萬台。

根據 Canalys 的市場研究指出，亞馬遜在去年夏天推出 Echo Show 之後，Echo Show 在 2017 年僅出貨了 31.5 萬台，屆時 Google 可能也將面臨市場接受度的考驗。

Google 在今年第 1 季智慧音響銷售量達 320 萬台，首次打敗亞馬遜拿下冠軍寶座，高階商品 Google Home 與平價 Google Home Mini 設備，拿下全球 36.2％的市占率，也為 Google 今年新品銷售打了強心劑。

聯想結合 Google Assistant 的智慧顯示器。(圖：AFP)

早前，Google 聯合 Sony、LG、Lenovo 及 JBL 推出了新的 Smart display 智慧顯示器平台，搭載自家 Google Assistant 語音。Google 這款搭載螢幕的智慧音響將以語音助理為賣點，使用者也可以在螢幕上播放影音、查看地圖和行事曆。

Google 智慧音響陣容目前有標準的 Google Home、經濟實惠的 Home Mini 和高階的 Home Max。前兩項商品與亞馬遜的 Echo 和 Echo Dot 競爭，Home Max 對抗蘋果 HomePod。