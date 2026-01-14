鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-14 12:10

據《Investing.com》，美國銀行 (BofA) 指出，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 在邁入 2026 年所展現的動能，反映市場對人工智慧 (AI) 的看法正在轉變，以及其競爭地位持續強化。該行認為，多項催化因素有助於推升 Alphabet 的估值，可望讓其成為全球市值最高的公司。

分析師 Justin Post 重申對該公司股票的買進評級，並維持 370 美元的目標價，指出「AI 循環正朝對 Alphabet 有利的方向發展」。

美銀強調，Alphabet 在 2025 年的亮眼表現，指出該股「年增 65%」，表現大幅超越那斯達克指數與其他 FANG 巨頭。

美銀表示，儘管部分漲幅來自於獲利預期上修，但「Alphabet 在 2025 年股價報酬的很大部分，其實是由本益比擴張所驅動」，這與市場對 AI 的樂觀情緒，以及搜尋業務補救案獲得有利裁決有關。

展望 2026 年，美銀點出五項可能支撐股價進一步上漲的正向因素，包括「華爾街對 Alphabet 差異化 AI 資產組合的認同提升」、「AI 搜尋結果帶來更強的變現能力」、「在 Gemini 與 TPU 差異化優勢支持下，雲端業務成長仍有上行空間」、「代理式 AI(Agentic AI) 生態系帶來的新機會」，以及「TPU 與 Other Bets(其他投資事業) 的商業可行性持續提升」。

Post 也指出，Alphabet 在 AI 關鍵層面上仍具備良好定位，包括「大型語言模型 (Gemini)、基礎設施 (TPU)、消費者觸及 (搜尋)，以及企業端採用 (雲端與 Workspace)」等領域皆具領先優勢。

不過，美銀同時示警，相關風險仍包括搜尋市場競爭加劇、競爭對手推出高關注度的 AI 產品、成本上升，以及估值壓力。