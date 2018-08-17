騰訊(00700-HK)ADR反彈 匯控(00005-HK)亦漲

美股反彈，港股ADR指數收報27298點，升198點，升0.73%。
騰訊控股(00700-HK)第二季業績遜預期，隨後被至少十間大行下調目標價，其中中銀國際最看淡，目標價降近18%至390元。該股昨日全日成交達224億元，較前日成交125億元多出近80%，亦為5月18日以來最大成交，收跌3%報325.8元。騰訊昨日沽空金額勁縮66%，可能預示今輪拋售潮接近尾聲。騰訊控股ADR收報335.1元，較港收市升9.3元。
匯豐控股(00005-HK)收報70.77元，較港收市升0.62元；港交所(00388-HK)ADR收報219.75元，較港收市升0.95元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.65元，較港收市升0.15元。
國際油價上升，中海油(00883-HK)ADR收報11.98元，無升跌；中石油(00857-HK)ADR收報5.71元，較港收市跌0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報7.2元，較港收市升0.01元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.72元，較港收市升0.22元；聯通(00762-HK)ADR收報9.24元，較港收市升0.1元；中電信(00728-HK)ADR收報3.57元，較港收市升0.04元。
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