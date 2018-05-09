〈谷歌開發者大會〉懶得打電話預約餐廳、剪髮？交給超人性化語音助理就好

谷歌語音助理會不會太神奇了點？現在語音助理不只能幫你撥電話過去，還能順便跟對方傳達你想說的話，真正實踐「打電話」的整個過程！

週二 (8 日) 谷歌 2018 年 I/O 大會上，執行長 Sundar Pichai 展示了一段語音助理打電話給真實髮廊的預錄影片，他以預約剪頭髮為例，谷歌語音助理可以撥打電話給用戶指定的髮廊並向對方預約剪頭髮的日期時間，從頭到尾，用戶根本不必花時間打這通電話，只要交代語音助理去做就行了。

影片始於 8:24 至 9:37。

影片中的谷歌語音助理 (使用 Google Duplex AI) 聽起來相當自然，不像現在的機器人聲音，甚至在對方 (髮廊) 說「請等我一下」的時候，語音助理還人性化回應：「嗯嗯...」，引起現場觀眾一陣笑聲，當首次提出的預約時間 (12 點) 被婉拒後，可以隨即應變改為時間區間 （早上 10 點到中午 12 點間)，最後預約成功，當然，谷歌助理還會在螢幕上告知用戶預約結果。

影片中的谷歌語音助理 (使用 Google Duplex AI) 聽起來相當自然，不像現在的機器人聲音，甚至在對方 (髮廊) 說「請等我一下」的時候，語音助理還人性化回應：「嗯嗯...」，引起現場觀眾一陣笑聲，當首次提出的預約時間 (12 點) 被婉拒後，可以隨即應變改為時間區間 （早上 10 點到中午 12 點間)，最後預約成功，當然，語音助理不會忘了跟用戶以螢幕回報預約結果。

另一個展示影片顯示，語音助理與餐廳人員來回對話以安排預約。

然而，Pichai 沒有透露使用者何時可以完全享受到這些功能，僅說今年夏季將開放大眾測試。

另外，谷歌在 I/O 大會上也展示了 Gmail 的新功能「智能撰寫 (Smart Compose)」，這回谷歌 AI 不只猜測你想要打什麼詞語，甚至猜測你整句話想說什麼，內含機器學習功能的 Gmail 會記下使用者慣用句，合理推敲你心中的句子，讓你一封信沒打幾個字，只是不斷按下 Tap 鍵就完成一整封信了。

指定收件人後，新版 Gmail 已經幫你想好開頭。（灰色字即 AI 預測的句子）

新版 Gmail 展示影片自 6:18 起至 6:41。