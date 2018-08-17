上海將與阿里開展高規格戰略合作 特斯拉周產8000輛Model 3不是夢

· 第三季前瞻不及預期 輝達股價盤後一度跌超 6%

全天候科技報導，輝達股價周四盤後一度下跌 6％，該公司公布業績好於預期，但第三季營收指引低於預期。財報顯示，輝達第第二季調整後 EPS 盈利 1.94 美元，營收 32.1 億美元，雙雙超出分析師預期。

熱點新聞

· 上海將與阿里巴巴、螞蟻金服開展高規格戰略合作

據上海證券報報導，上海市政府與阿里巴巴、螞蟻金服 16 日簽署戰略合作協議，將主要圍繞長三角一體化建設、社會治理創新、技術創新和製造業轉型升級、新零售發展、文創產業發展以及人才培養等方面開展合作。

· 亞馬遜下一個掃蕩的行業：電影院

據華爾街見聞消息，具有「行業顛覆者」之稱的全球最大電商亞馬遜，打算進一步進軍線下實體業務，可能正在與奈飛競購美國大型連鎖電影院線。RBC Capital Markets 分析師 Leo Kulp 表示，亞馬遜已經擁有了一家電影和電視節目製片廠，也推出了音樂流媒體服務，收購線下影院將拓展亞馬遜進軍的媒體領域，也能為電影內容開拓分銷渠道。

· 巨頭爭霸工業網路平台 富士康 BEACON 如何出道？

21 世紀經濟報導稱，製造業巨頭富士康的工業網路平台 BEACON 今年正式對外開放，將為中小製造企業帶去富士康的生產經驗。工業富聯內部人士告訴 21 世紀經濟報導記者：「現在 BEACON 平台有 300 名核心成員，目前主要在富士康體系內部的場域進行應用，不過今年會有外部應用的案例。」

根據官方介紹，BEACON 平台打造跨邊緣層、IaaS 層、PaaS 層和 SaaS 層的應用體系，連通設備層、車間層、企業層，智能輔助生產者、管理者和決策者。這意味著 BEACON 將在 PaaS 層的基礎上，分別向底層連接和應用層延伸。

· 港股通凈賣出舜宇光學科技創紀錄 單日凈賣出近 4 億港元

證券時報報導，8 月 16 日，舜宇光學科技（02382.HK）遭港股通凈賣出 3.81 億港元，創下單日最大凈賣出金額紀錄。當天，公司股價下跌 1.43% 報收於 98.75 港元 / 股。

投研觀點

· 分析師走訪特斯拉後信心大增：周產 8000 輛 Model 3 不是夢

華爾街見聞報導，在實地走訪特斯拉位於加州佛蒙特的工廠後，券商 Evercore ISI 的兩位分析師 George Galliers 和 Arndt Ellinghorst 本周四發布報告認為，雖然受到要增加支出的影響，但特斯拉完全處於將實現 Model 3 每周產量穩定在 5000 到 6000 輛的正軌，而且可能達到一周生產 8000 輛。報告稱，分析師走訪後認為，Evercore ISI 目前對 Model 3 下半年產量可能最多增長 7% 的預測水平太低。

· 騰訊市值蒸發 1.4 兆港元 基金：投資太多制約發展

新浪報導，騰訊幾乎投資了中國 90% 的獨角獸公司。從 2017 開始，投資收益就成為騰訊利潤的主要組成部分之一，利潤占比從 2016 年的 5% 一路漲到上第一季的 32%。今年第一季投資收益為 75.85 億，其中在虎牙上的投資收益就達到 56 億元。不過在第第二季的財報中，投資收益的數字只有 25.06 億元。但騰訊似乎沒有放慢買買買的步伐。8 月 13 日，閱文集團宣布以 155 億人民幣價格收購新麗傳媒，雖然閱文集團已獨立拆分上市，不過騰訊仍間接持有其 65.38% 的已發行股權，閱文依然是騰訊附屬公司。《金證券》接觸的深圳基金人士直言，「投資公司太多，版圖規劃越廣，無形中制約了騰訊自身的發展廣度，很多業務都不能切入。親兒子的飯碗，你總不能去搶？」

· 小米集團發展進入深水區：力拓全球市場 優化業務結構

每日經濟新聞消息，據 IDC 最新報告，2018 年第第二季全球智慧型手機市場總出貨量為 3.42 億部，相比 2017 年第第二季的 3.482 億部年增率下滑 1.8%。其中，小米第第二季出貨量達到了 3190 萬部，年增率大幅增長 48.8%，成為今年第第二季出貨量全球增速最快的手機廠商，高於華為的 40.9%。而第二季三星全球出貨量出現了 10.4% 的負增長。

在小米一個月 IPO 靜默期結束後，分析師們也開始將其納入評級範圍，國際知名機構中金、高盛、摩根士丹利和摩根大通都等給出了買入或同等評級。多數投行認為，隨著小米對網路服務的發力、全球硬體市場市佔率的增加，其收入與利潤都將迎來大幅度上漲。他們對小米接下來的股價表現出樂觀態度。

· 高盛首次覆蓋優信並給予其買入評級

據同花順財經報導，周四，高盛首次覆蓋優信，並給予其買入評級，股票目標價為 9.70 美元。高盛分析師 Ronald Keung 稱，在一個競爭激烈的行業，該公司是安全的，因為存在多個資金充裕的業務。高盛分析師預計優信將在 2020 年前實現盈利。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：