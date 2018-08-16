失控的鋼鐵人 特斯拉董事會努力「控制」CEO

據《紐約時報》報導，特斯拉董事會現在忙於控制自己公司的 CEO 馬斯克，因為一些董事認為馬斯克自上周二在推特上宣布希望特斯拉私有化以來，就越來越失控了。

要求馬斯克停止使用推特

據知情人士透露，最近幾天，一些特斯拉的董事會成員已經對馬斯克發出了嚴厲的警告：要求其禁止再發推特。

然而馬斯克卻對此置若罔聞，不僅繼續發推，還公布了公司的戰略，和發布一些未經證實的消息。

本周二清晨，馬斯克就發推文稱，在推出特斯拉私有化的提議方面，正與金融顧問銀湖資本（Silver Lake）、高盛以及法律顧問 Wachtell、Lipton、Rosen&Katz 和 Munger, Tolles & Olson 合作，對此感到興奮。

但不到一個小時，路透就報導稱，銀湖資本回應稱前沒有參與特斯拉私有化交易。

彭博也援引消息人士透露，在馬斯克發布上述推特內容之時，高盛並不是他的正式顧問，不過高盛和他正在對話。

禁止馬斯克接受採訪

由於美國證券交易委員會已對馬斯克發推文一事發詢問函，調查他的私有化表態是否屬實、為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。

因此哪怕公司本身擁有法律顧問，特斯拉董事會還是特別聘請了 Paul、Weiss、Rifkind 等多家知名律師事務所幫助公司處理相關事宜。雖然目前調查處於初步階段，但董事會們預計未來 SEC 將進行更全面深入的調查。

此外，有三名董事還聘請了另外兩家律師事務所來評估特斯拉私有化的可能性。

並且現在特斯拉董事會禁止讓馬斯克對此事接受任何採訪。

拒絕與馬斯克親近的董事參與特別委員會

8 月 14 日，特斯拉董事會還成立了一個由三名董事組成的特別委員會，他們將負責評估可能的特斯拉私有化要約。不過董事會也表示，目前尚未收到馬斯克的正式提議。

而《紐約時報》援引兩位知情人士透露，有一位獨立董事因與馬斯克的個人關係過於親密，無法參與評估馬斯克的私有化交易，因此特斯拉成立的特別委員才會只有三名成員。

現在的特斯拉的董事幾乎全是馬斯克的熟人，不僅有他的兄弟 Kimbal，也有他旗下另一家公司 SpaceX 的合夥投資人 Ira Ehrenpreis 和董事 Antonio Gracias，還有他所收購的 SolarCity 公司的前 CFO Brad W Buss。

雖然董事會對馬斯克的不滿情緒持續加劇，但是不知道這位特立獨行的 CEO 還將做哪些出格的事，現在的董事會唯一能做的就是將負面影響降至最低。