股災讓1045萬人荷包縮水！３月勞動基金再虧641億元收益率-0.94％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-01 14:44

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勞動基金運用局今 (1) 日公布勞動基金運用情形，整體勞動基金截至 114 年 3 月底止規模為 7 兆 2,358 億元，在全球金融市場 3 月震盪走跌下，114 年截至 3 月底之評價後收益數為 -641 億元，收益率 - 0.94％，繼 2 月小虧，已連兩個月虧損。

勞動基金運用局指出，各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異，其中，新制勞退基金規模為 4 兆 7,946 億元，收益率 - 0.74％；舊制勞退基金規模為 1 兆 802 億元，收益率 - 1.88％；勞保基金規模為 1 兆 1,255 億元，收益率 - 1.44％；就保基金規模為 1,787 億元，收益率 1.13％；勞職保基金規模為 375 億元，收益率 0.45％；積欠工資墊償基金規模為 193 億元，收益率為 - 2.54％。

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勞動部統計，截至 114 年 2 月底，勞保投保人共 1045.3 萬人。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為 6,050 億元，收益率為 - 1.62％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為 219 億元，因國內投資配置較高，爰受國內市場波動影響明顯，收益率為 - 3.73％。

勞金局表示，回顧 3 月金融市場表現，雖美國就業及通膨數據尚稱穩定，然關稅貿易戰議題持續延燒，加深市場對美國停滯性通膨的預期，投資者對美國經濟前景的擔憂加劇，進而影響國際金融市場投資氛圍，加上美國消費者信心偏弱，種種因素打壓風險性資產表現。

國內方面，台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 雖受惠 AI 需求持續擴增呈現微幅擴張，惟月底受美國新政府關稅政策消息衝擊，台股 3 月 31 日單日下挫逾 900 點，恐慌情緒蔓延，衝擊市場表現，整體而言，3 月全球主要金融市場受到全球貿易衝突持續升溫、經濟前景不明及地緣衝突尚存等多重因素影響，台股及費城半導體指數震盪下跌均逾 10％。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多（104~114.03）平均收益率為 6.41％，國保基金近 10 年多（104~114.03）平均收益率為 6.85％，長期投資績效穩健。

展望未來，美國 4 月 2 日宣布以國家為基礎課徵對等關稅，國際貨幣基金組織（IMF）總裁發表聲明，新關稅措施將帶來全球經濟重大風險，呼籲美國及其貿易夥伴展開建設性的合作，以化解貿易緊張局勢並減少不確定性。世界貿易組織（WTO）秘書長則表示，美中貿易緊張局勢不斷升高，恐對雙邊貿易構成急劇萎縮的重大風險，進而拖累全球其他地區經濟。