華為增幅最大！小米手機3月啟動量中國第一 雷軍時隔9天發聲：謝大家支持

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-15 13:50

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最新數據顯示，中國手機市場上月新機啟動量最新排名，小米 (01810-HK) 排名第一，華為、vivo、OPPO、蘋果 (AAPL-US) 分居第二至第五名，小米董事長兼執行長雷軍在數據出爐後於今 (15) 日午間在官方微博上感謝大家支持，時隔 9 天再次發聲。上次雷軍發聲是在上周三 (9 日) 小米成立 15 周年之時。

《華爾街見聞》從供應鏈獲得的權威市場調研數據顯示，2025 年 3 月小米新機啟動量達 324.37 萬支，年增 16.99%，市佔率 17.98%，華為新機啟動量年增 19.87% 至 322.96 萬支，市佔率 17.9%，小米華為成為上月中唯二呈年增表現的品牌，其餘品牌均出現不同程度下滑，蘋果新機啟動量 255.65 萬支，年減 9.86%，跌至第五。

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另據 IDC 公布今年首季全球智慧手機出貨報告，去年第四季 iPhone 16 發表後，蘋果以 23.2% 市佔率大幅領先其他競爭對手，但今年首季遭三星超車。三星推出的 Galaxy S25 系列、Galaxy A36、A56 等中階手機全面進攻市場，讓出貨數來到 6060 萬支、市佔率 19.9%，排名第一。

至於蘋果雖然也發布 iPhone 16e，出貨數年增一成至 5790 萬支，但市佔率仍未能打敗三星，以 19% 位居第二名，小米則以 13.7% 穩居第三名，而在第四至五名的拉鋸戰中，OPPO 重新回到前五名，主要受惠於中國政府的補貼，使其銷量得以弭平全球經濟的疲軟，市佔率 7.7%，位居第四名，第五名則是 vivo，市佔 7.4%。

專家指出，蘋果的 Pro 系列機型在中國市場沒有享受到補貼政策的福 0 利，因此業績其實是有所下滑的，但在美國智慧手機市場實現超 5% 的增長，另外還有管道商因擔心供應鏈中斷，以及為了規避關稅，大量囤貨 iPhone，推動了蘋果第一季度出貨量擁有出色表現。

小米全球出貨量達到 4180 萬，與三星、蘋果有一定的差距，但藉助中國補貼政策優勢，以及小米 15 系列、REDMI K80 系列的熱銷，小米實現了 2.5% 的年增表現。

OPPO 全球出貨量達 2350 萬支，僅小米出貨量的 56% 左右，有分析指出，OPPO 中國市場實現增長，但海外市場表現疲軟，因此出貨量同比下降達到 6.8%。

vivo 全球出貨量達到 2270 萬支，與 OPPO 出貨量十分接近，相較於去年同期實現了 6.3% 的成長。

若對比 IDC 發佈的 2024 年第一季報告，將發現一些很有意思的數據，比如說去年排名第四的傳音已經不在前五，OPPO 出貨量連續下降，按此趨勢下去，vivo 很可能會超越 OPPO。