Facebook捲入鴉片類藥物？股價大跌近3%

Facebook 似乎陷入另一樁醜聞——它可能助推了致命藥物的大量銷售。受此消息影響，周四股價跌近 3%。

據 TechCrunch 報導，周四美國疾控中心公布的最新統計數據顯示， 2017 年美國有近 3 萬人死於服用鴉片類合成藥物，而 2016 年同類死者數量為近 2 萬人。當 Xanax、OxyContin 等這樣的消遣性藥物摻入更強的合成鴉片類芬太尼時，過量服用可使人致命。

很多人經常在網上購買 Xanax、OxyContin 和其他止痛藥，這些藥的經銷商也在包括 Facebook 在內的各社交媒體上銷售。

《紐約時報》報導疾控中心的最新統計數據後的數小時，Facebook 的內部搜尋引擎停止了對「OxyContin」、「Xanax」、「芬太尼」和其他鴉片類藥物的搜尋，與鴉片相關搜尋匹配的用戶資料也被關閉。這樣一來鴉片買家和鴉片癮君子與藥物經銷商的聯繫被阻斷。

在搜尋框中輸入「buy xanax」後，Facebook 目前會顯示「我們能幫忙嗎?」搜尋欄上寫着：「如果你或你認識的人正在與濫用鴉片類藥物作鬥爭，我們願意幫助你找到免費和保密的治療推薦，以及有關藥物使用、預防和康復的資訊。」接着有「獲取支持」按鈕可鏈接至美國藥物濫用和精神健康服務管理局網站。Facebook 曾在 6 月承諾將推出這一功能。

幫助違禁藥品銷售的批評早在四個月前就使 Facebook 飽受困擾。今年 4 月，美國矽谷軟體公司 Glassbreakers 員工 Eileen Carey 強烈要求 Facebook 進行改革。當有用戶舉報 Facebook 群組或帖子違反禁售藥品的監管規則時，這些帖子即被從頁面刪除。

此後，Facebook 關閉了 Instagram 上的一些可以為違禁藥品買家和賣家搭建橋樑的標籤。

Facebook 忙於處理解除選舉干擾、客戶隱私泄露醜聞等事件的影響，而目前它又對違禁藥物事件有所疏忽，但終究要面對它要對去年美國 7.2 萬例因藥物服用過量致死的案例承擔一部分責任的事實。