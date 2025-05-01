達利歐示警：全球經濟秩序正重組 與美國脫鉤已成趨勢

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 14:50

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橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人達利歐（Ray Dalio）近日警告，儘管部分人對關稅紛爭的解決仍存希望，但現實已顯示情勢「為時已晚」，全球企業不得不重新調整對美戰略。

他強調，許多與美國有貿易往來的企業，包括出口商、進口商及投資者，已紛紛縮減與美的經濟往來，無論關稅是否調整，高度依賴美國的模式正在瓦解。

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達利歐指出，對美中經濟脫鉤的擔憂已不限於中美之間，而是擴散至全球。各國正積極降低對美依賴，從貿易、資本市場到地緣政治與軍事層面皆出現新對策。

他警告，美國以債養消費的經濟模式難以為繼，對其債務持續「信賴」與期待穩定美元回報的思維已不切實際，國際社會需重新擬定策略。

簡言之，當前的貿易與資本失衡狀況正推升全球被切斷連結的風險。隨著去全球化持續，貿易與資本流動將縮減，進一步改變全球經濟版圖。

達利歐指出，多項指標顯示世界正處於貨幣體系、政治制度與國際秩序的轉折邊緣，這種大變局歷史上曾多次發生，如今正重演過去的循環。

他警告，美國正日益被其他國家繞開，全球將建立繞過美國的新型連結網絡。這是國際間對分歧與風險的自然反應，也標誌著新秩序的來臨。

儘管情勢不容樂觀，達利歐仍呼籲以冷靜、理性、協調方式應對挑戰。他以新書《國家如何破產》（How Countries Go Broke: The Big Cycle）中的「三階段、3% 解方」為例，主張系統性重整將優於當前混亂局勢。