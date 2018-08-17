分析師走訪特斯拉後信心大增：周產8000輛Model 3不是夢

經過實地走訪，分析師對特斯拉量產「平民神車」似乎格外有信心。

在實地走訪特斯拉位於加州佛蒙特的工廠後，券商 Evercore ISI 的兩位分析師 George Galliers 和 Arndt Ellinghorst 本周四發布報告認為，雖然受到要增加支出的影響，但特斯拉完全處於將實現 Model 3 每周產量穩定在 5000 到 6000 輛的正軌，而且可能達到一周生產 8000 輛。

「我們對特斯拉的生產有信心，沒有看到任何情況預示着，不能達到每周 6000 輛的 Model 產量，以及在資本支出非常小的累計增加情況下，不能達到 7000 到 8000 輛。」

報告稱，分析師走訪後認為，Evercore ISI 目前對 Model 3 下半年產量可能最多增長 7% 的預測水平太低。

華爾街見聞注意到，和特斯拉現有成績相比，上述 Evercore ISI 預期的最高產量明顯樂觀。

今年 7 月特斯拉 CEO 馬斯克表示，特斯拉在 6 月最後一周生產了 5031 輛 Model 3，完成了屢次拖延的目標產量。他預計到 8 月下旬 Model 3 將實現周產 6000 輛。

在股東信中，特斯拉表示，預計在 8 月底每周生產 6000 輛 Model 3 汽車，而「明年某個時候」每周生產 10000 輛 Model 3 汽車。

但高盛認為，周產 5000 輛的成績里不乏趕工的成分。高盛預計第三季可持續的 Model 3 產量是周產 4000 輛，到第四季加速為穩定地周產 5000 輛。



本月 1 日公布的財報顯示，今年第第二季特斯拉盈利低於分析師預期，營業收入超出預期，「燒錢」速度放緩。

特斯拉預計，第三季將生產 5 萬到 5.5 萬輛 Model 3，交付量應該會更高。華爾街見聞估算，這一預期意味著着，第三季 Model 每周的最低產量不會低於 3800 輛，最高不超過 4300 輛。



據第二季財報，特斯拉當季現金及等價物較上季度減少 4.29 億美元，高盛估算當季「燒錢」9.3 億美元，持有現金餘額約為 22 億美元，為連續三個季度現金餘額下降。還有分析師認為，特斯拉第二季現金可能不足 10 億美元。

財報還顯示，特斯拉汽車的毛利率上升至 20.6％。Model 3 的毛利率小幅轉正。馬斯克表示，特斯拉無意增加股本，將通過「本地融資」來支持上海特斯拉建廠。

財報公布後，特斯拉股價 8 月 1 日盤後一度漲超 11%。8 月 7 日，馬斯克發布推特稱，考慮在 420 美元價位將特斯拉私有化，當日特斯拉股價收漲 11%。

但一些市場人士質疑馬斯克私有化提議的資金來源。本周三傳出美國證監會發傳票調查特斯拉私有化的消息，特斯拉當天一度跌超 4%。而後媒體稱銀湖資本有意參與特斯拉私有化，高盛將特斯拉納入限制名單被解讀為正在以金融顧問身份行動，特斯拉股價跌幅收窄，最終收跌 2.57%。

從股價表現看，投資者對特斯拉私有化的擔憂仍未解除，本周四特斯拉高開低走，盤中一度跌超 1.4%，最終收跌 0.96%。