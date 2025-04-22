上海車展登場！中國車廠推多款「特斯拉殺手」電動車 挑戰全球龍頭地位

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 10:30

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本週將在上海首次亮相的約有 12 款新車型是電動跨界車，包括比亞迪、極氪、小鵬與小米等品牌，其定價將與特斯拉 Model Y 直接競爭，加劇這家美國電動車製造商在中國乃至全球面臨的挑戰。

其中，小鵬 G6 與極氪 E6 主打更先進的電池續航與娛樂系統，與更具吸引力的售價。

產業分析師 Lei Xing 表示，「對特斯拉來說，壓力如海嘯般襲來，不是一輛，而是 12、13 輛車同時來襲。」

由於小米 SU7 於 3 月發生輔助駕駛致命事故，中國監管機構加強對「自動駕駛」等用語的審查，要求車廠避免誤導性行銷。比亞迪與極氪等品牌因此修改宣傳策略，轉而強調「駕駛人應負最終責任」，並聚焦在混合動力系統與電池安全上。此外，華為也於發表會上呼籲用戶謹慎使用其輔助駕駛功能。

比亞迪更於今年 2 月宣布，其「天神之眼」輔助駕駛系統將標配於所有車型，包括價格僅人民幣約 7 萬元的入門車款，掀起另一波功能標準化浪潮。全球汽車產業顧問公司 Jato Dynamics 分析師 Bo Yu 指出，比亞迪正如同過去打價格戰一樣，以規模優勢降低技術成本，迫使對手跟進。

面對強敵環伺，特斯拉在中國市場壓力劇增，市佔率從 2020 年的 15% 跌至今年第一季的 9%。同時，基於中國政府禁止車廠未經審核進行「空中」（OTA）自動駕駛功能更新，特斯拉也被迫使終止其「全自動輔助駕駛」（FSD）的試用，並將名稱更改為「智慧輔助駕駛」（Intelligent Assisted Driving）。