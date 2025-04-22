上海車展登場！中國車廠推多款「特斯拉殺手」電動車 挑戰全球龍頭地位
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 10:30
2025 上海國際車展於周三（23 日）隆重登場，中國車商集體發力，推出多款被業界譽為「Model Y 殺手」的純電跨界車型，意圖顛覆特斯拉 (TSLA-US) 在電動車市場的領先地位。比亞迪 (002594-CN) 、小米 (01810-HK) 、極氪 (ZK-US) 與小鵬汽車 (XPEV-US) 等中國品牌紛紛亮出旗艦新車，直接對準特斯拉的銷售主力 Model Y，在價格、技術與配備上展開全面圍攻。
根據《路透》報導，今年的上海車展匯聚超過 70 家中外車廠，展出超過 100 款全新或改款車型。目前中國已成為全球最大的新能源車市場，電動與油電混合車的銷量占比超過五成，遠超美國與歐洲。這場展覽成為全球車廠角力的重要戰場，不僅中國品牌大舉參戰，福斯 (Volkswagen)、豐田 (TM-US) 、日產與通用汽車 (GM-US) 的凱迪拉克等國際車廠也未缺席。
本週將在上海首次亮相的約有 12 款新車型是電動跨界車，包括比亞迪、極氪、小鵬與小米等品牌，其定價將與特斯拉 Model Y 直接競爭，加劇這家美國電動車製造商在中國乃至全球面臨的挑戰。
其中，小鵬 G6 與極氪 E6 主打更先進的電池續航與娛樂系統，與更具吸引力的售價。
產業分析師 Lei Xing 表示，「對特斯拉來說，壓力如海嘯般襲來，不是一輛，而是 12、13 輛車同時來襲。」
由於小米 SU7 於 3 月發生輔助駕駛致命事故，中國監管機構加強對「自動駕駛」等用語的審查，要求車廠避免誤導性行銷。比亞迪與極氪等品牌因此修改宣傳策略，轉而強調「駕駛人應負最終責任」，並聚焦在混合動力系統與電池安全上。此外，華為也於發表會上呼籲用戶謹慎使用其輔助駕駛功能。
比亞迪更於今年 2 月宣布，其「天神之眼」輔助駕駛系統將標配於所有車型，包括價格僅人民幣約 7 萬元的入門車款，掀起另一波功能標準化浪潮。全球汽車產業顧問公司 Jato Dynamics 分析師 Bo Yu 指出，比亞迪正如同過去打價格戰一樣，以規模優勢降低技術成本，迫使對手跟進。
面對強敵環伺，特斯拉在中國市場壓力劇增，市佔率從 2020 年的 15% 跌至今年第一季的 9%。同時，基於中國政府禁止車廠未經審核進行「空中」（OTA）自動駕駛功能更新，特斯拉也被迫使終止其「全自動輔助駕駛」（FSD）的試用，並將名稱更改為「智慧輔助駕駛」（Intelligent Assisted Driving）。
雖然業界預期小米將在車展上推出對標 Model Y 的 YU7 跨界車，但小米最終僅展示已上市的 SU7 與 SU7 Ultra，並沒有召開記者會的計畫。儘管如此，自上市以來 SU7 累積銷量已突破 21.5 萬台，自去年 12 月起月銷量就已超越特斯拉 Model 3，成為中國市場的焦點之一。
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