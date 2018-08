市值高達3兆美元 媒體產業爭食醫療保健產業大餅

一開始先是美股科技龍頭先針對「醫療保健」行業採取行動,但近期以來,美股傳媒巨擘,似乎也開始將手伸向了這個新興的百家爭鳴之地。

此前蘋果 (Apple Inc.) (AAPL-US) 推出 Apple Health, Alphabet Inc. (GOOGL-US) 推出 Google Fit,隨後媒體巨擘也看上了這塊市場。Centers for Medicare and Medicaid Services 估計,市值超過 3 兆美元的醫療保健市場,何時進場只是時間早晚問題。

早已為衛生保健機構提供寬頻和網路解決方案的康卡斯特 (Comcast Corp.) (CMCSA-US) ,也開始尋求擴大其在醫療保健領域的影響力。該公司首先透過其風險投資部門 Comcast Ventures 參與,然後開始與醫療保健組織就小型計畫展開合作。2015 年,康卡斯特與 Kaiser Permanente Northwest 曾合作推出現已下架的 My Pregnancy 應用程式 (app),2017 年,該公司又與加州大學戴維斯分校一同製作了一系列健康和營養影音。

現在,康卡斯特正與 Independence Blue Cross 的母公司費城健康保險公司 Independence Health Group 成立持股各半的合資企業。

康卡斯特 NBCUniversal 成長部門總經理 Don Mathis 表示,兩家公司幾年前就開始提出創建數位健康平台的想法,「在醫療保健領域,我們認為市場十分巨大。」

專注於數位健康領域的 McKinsey 合夥人 Sri Velamoor 表示,由於有線電視剪線情形嚴重,很多媒體企業非常關注成長,「這些企業檢視手上持有的所有資產並思考:『該如何重新利用這些來推動相關市場的成長,尤其是我們對家裡的消費者有直接觸及的優勢?」

康卡斯特不是第一家看到醫療保健領域潛力的媒體企業。Cox Communications Inc. 在這個領域已探索多年。2015 年,該公司宣布與克利夫蘭診所合作推出 Vivre Health,這是一家透過寬頻網路提供家庭醫療保健服務的合資企業。同年,它又收購了遠距醫療企業 Trapollo。

Vivre 本應有助有線電視和寬頻業者擴大其醫療保健範圍,但 Cox 最終退出了。該公司發言人表示,將全力專注於發展提供遠距病人監護服務的 Trapollo,而康卡斯特的 Mathis 表示該公司也在考慮朝此方向發展。

但密西根大學羅斯商學院臨床助理教授 Erik Gordon 說,許多醫院和醫療系統已經提供了病人可以檢視病歷並向醫療服務提供者發送訊息的線上入口網站。他懷疑大型媒體企業能否為這個領域帶來任何激動人心的新事物。

衛生保健研究公司 Sage Growth Partners 的 CEO Dan D'Orazio 表示,媒體企業在某些方面具有獨特的優勢。數位醫療平台面臨的最大問題是缺乏參與度。他說,雖然醫院提供特定的患者入口網站,但流量一直很低,徘徊在 10% 到 15% 之間。媒體企業可能會改變這種狀況。

他說,「如果考慮媒體企業的核心競爭力,以及它們應對如何從傳統有線電視到剪線,再從網路應用 (OTT) 轉向行動影音,那麼這些企業理論上也是專家,能夠觸及人們和吸引人們。」