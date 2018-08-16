台股盤後—大立光強勢填息支撐多方力道 指數量縮下跌32.85點

台股今 (16) 日受國際局勢變數拖累，早盤重挫逾百點，一度回測 10600 點關卡，惟盤中在股王大立光上演強勢填息大秀帶動下，加上被動元件與矽晶圓等跌深族群止跌反彈，PCB 族群續走強表態，多方力道支撐，指數開低走高，終場下跌 32.85 點，以 10683.9 點作收，成交量約 1389.29 億元。

台股今天上市類股漲幅最高的為電零指數、上漲超過 2%，除電零、生醫、光電、百貨、橡膠、其電、資服、化生醫、鋼鐵等族群收紅外，其餘上市類股指數均收黑，又以觀光指數跌幅最重、超過 3%。

上櫃指數部分，櫃買指數今天以 142.15 點開出，盤中最高翻紅來到 142.53 點，終場以 140.1 點作收。其中，表現最強勁的同樣為電零指數、上漲逾 0.7%，除電零、資服、電設、半導體、化工、電子、生醫等少數指數收紅外，其餘均收黑。

蘋概三雄部分，股王大立光今日上演除息大秀，開盤 10 分鐘強勢完成填息，終場上漲逾 3%，以 4520 元作收；鴻海早盤開低後，盤中回到平盤附近震盪游走，終場小漲 0.12％、以 81.2 元作收；台積電則是三雄中唯一收黑者，盤中雖逼近平盤，仍不敵空方賣壓續下挫，終場下挫 1.04%、以 239 元作收。

被動元件族群今日再度反彈走揚，華新科尾盤拉上漲停價 270 元作收，國巨也大漲超過 8%，日電貿漲幅逾 5%，大毅與禾伸堂也勁揚逾 4%，奇力新漲幅則達 3.9%，信昌電 6173、智寶上漲超過 2%。

PCB 族群近期頗受資金青睞，今日股價再度強勢表態，金像電大漲逾 6%，合正上漲超過 5%，瀚宇博、欣興漲幅也超過 3%，精成科、聯茂、嘉聯益、健鼎等也收紅。

分析師指出，亞股今日持續開低，惟跌幅已稍微收斂，若美股今日開盤反彈走揚，有機會帶動台股明 (17) 日開高，但若美股下跌，台股可能續跌破今日低點；目前五日線與十日線為短線上檔壓力，預留反彈空間，以今天盤面結構來看，台股短線反彈機率趨高。