營收速報 - 鴻海(2317)4月營收6,413.66億元年增率高達25.54％
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16
今年1-4月累計營收為2.28兆元，累計年增率24.58%。
最新價為142.5元，近5日股價上漲6.12%，相關其他電子上漲6.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+38764 張
- 外資買賣超：+26938 張
- 投信買賣超：+13280 張
- 自營商買賣超：-1454 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6,413.66億
|26%
|16%
|25/3
|5,521.25億
|23%
|0%
|25/2
|5,513.83億
|56%
|2%
|25/1
|5,386.66億
|3%
|-18%
|24/12
|6,548.25億
|42%
|-3%
|24/11
|6,725.85億
|3%
|-16%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 一詮4月營收5.5億元年月雙增 高階散熱片成長強勁
- 營收速報 - 台光電(2383)4月營收71.91億元年增率高達42.12％
- 大立光4月營收月減10.59%、年增26.53% 5月入淡季動能續減
- 凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手citiesocial送好禮再抽購物金