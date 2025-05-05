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鉅亨速報

營收速報 - 鴻海(2317)4月營收6,413.66億元年增率高達25.54％

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 16:16


鴻海(2317-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6,413.66億元，年增率25.54%，月增率16.16%。

今年1-4月累計營收為2.28兆元，累計年增率24.58%。

最新價為142.5元，近5日股價上漲6.12%，相關其他電子上漲6.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+38764 張
  • 外資買賣超：+26938 張
  • 投信買賣超：+13280 張
  • 自營商買賣超：-1454 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6,413.66億 26% 16%
25/3 5,521.25億 23% 0%
25/2 5,513.83億 56% 2%
25/1 5,386.66億 3% -18%
24/12 6,548.25億 42% -3%
24/11 6,725.85億 3% -16%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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