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〈台幣強升〉熱錢狂浪催買氣 分析師：這些類股有機會受惠

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-02 23:36

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熱錢狂浪下台幣急升 分析師：內需導向的這些類股有機會受惠。(圖:shutterstock)

台幣今 (2) 日受熱錢狂浪來襲，單日一度觸及 30.815 元大關，尾盤收斂至 31.064 元，飆升 9.53 角、單日漲幅逾 3%，刷新 16 個月以來新高。對此，分析師表示，台幣升值對出口為主的電子外銷廠恐受害最深，但對航空、觀光、內需及百貨零售業則有望受惠。

豐銀投顧分析師龔鴻彬指出，台幣此番升值又快又猛，勢必壓縮出口商利潤，台灣畢竟是出口導向為主的外銷市場，尤其是電子股受到影響特別大，以護國神山台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454 -TW) 2 大電子權值股來說，產品多以美元計價，將承受壓縮獲利與接單競爭的雙重壓力。


其他電子零組件廠如：鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) ，原被稱做代工「毛三到四」，利潤本來就不高，就算產品轉型為 AI 伺服器，毛利率也僅 7~8% 左右，相對其他產業，受台幣匯損影響最大。傳產部份，包括出口的紡織業、工具機產業影響也大。

龔鴻彬強調，上市櫃無論大小公司，其實都會做外匯的避險，但匯率突然急升下，也無法做到百分之百的避險，匯損有可能影響到公司接下來在 5、6 月的營收表現。

至於美元走貶、台幣走升的受惠概念股有哪些？龔鴻彬點出，包括航空股、觀光業、飯店業，內需的零售業、資產類股相對有利。龔鴻彬表示，以航空三雄為例，因燃油成本占國航總成本約 3 成以上，加上燃油多以美元計價，升值有利於航空公司減少成本開銷；觀光業則因另因國人購買力提升有望受惠；內需產業則以原物料仰賴進口的傳產股，因進口成本降低，獲利也有望提升; 資產股則因，台幣升值，拉升資產增值。

台幣升值對台股究竟為利多還是利空？分析師表示，新台幣升值有利短期資金流入，對台股未來有正面發展，但升值僅影響短期走勢，並非是台股中長期的趨勢走向。

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