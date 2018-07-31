綠能Q2毛利率恐雙位數衰退 Q3起從谷底回溫

太陽能矽晶圓廠綠能 (3519-TW) 今年第 1 季產能利用率達到 89%，而第 2 季受到中國六一太陽能新政影響，產能利用率更降至逾 5 成水準。法人認為，綠能第 2 季營運將為今年谷底，毛利率將較第 1 季衰退，甚至可能出現雙位數衰退，惟在產能利用率提升下，第 3 季起營運逐步回溫，毛利率也可望再回升。

綠能今年第 1 季產能利用率達到 89%，不過，由於第 2 季初市場就有傳言指出，中國政府可能縮手太陽能補貼，也使市場心態趨於觀望，5 月營收開始受到影響，月減逾 4 成為 5.38 億元，受中國六一太陽能新政影響，6 月產能利用率更降至 5 成以下，使第 2 季平均產能利用率下滑，僅超過 5 成。

在各供應鏈減產效益逐步顯現下，綠能 7 月起營運從谷底回溫，產能利用率回升至 6 成以上，綠能表示，目前晶片價格已相當接近成本，而上游多晶矽廠商願意持續以低於市價的料源支持，可望使晶片價格達到近於現金成本的水平，加上客戶已開始追加訂單，8 月起產能利用率可望提升至 7 至 8 成。

綠能今年第 1 季營收 26.2 億元，第 2 季降到 17.25 億元，季減 34.16%。法人認為，綠能第 2 季營運將為今年谷底，毛利率估較第 1 季衰退，甚至可能出現雙位數衰退、下探 - 10%，惟在產能利用率回升下，第 3 季有機會從谷底回溫。