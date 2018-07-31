〈致伸法說〉電聲、手機鏡頭模組雙動能加持 Q3營收估可望大幅成長

致伸 (4915-TW) 今 (31) 日召開法說會，展望第三季，致伸表示，主要成長動能將來自電聲產品(Audio)、其次為手機多鏡頭應用，伴隨車用多鏡頭模組開始進入量產階段，單季營收可望較上季「大幅成長」、第四季還有望續強。

致伸指出，今年趨勢與去年相近，加上第三季可望隨傳統旺季來臨，下半年營收可望「逐季翻揚」。

致伸經營層認為，第三季將以電聲產品貢獻最大，其次則為手機多鏡頭應用，其中，電聲產品線因旗下丹麥音響廠 Tymphany 加持，第三季高階聲學以及消費智能應用兩方面均將同步增長，整體需求強勁。

手機鏡頭模組受惠雙鏡頭甚至多鏡頭成為手機市場趨勢，雖今年手機需求走軟，但預估相關產品線下半年仍將成長，也是推升第三季營收成長的另一動能。

至於車用多鏡頭第三季開始量產出貨，雖然初期貢獻不大，但預期效益將慢慢浮現。

在耳機方面，公司透露新案子正在進行中，主要瞄準歐洲高端市場，明年開始有營收貢獻會較為明顯。

整體來說，致伸今年電聲產品線的成長率有機會達到 2-3 成，手機鏡頭模組則因上半年衰退幅度較大，估全年仍呈現衰退。

展望未來，公司指出，隨智慧手機相機應用需求趨緩，未來將著墨非智慧型手機應用，預期聲電產品線、車用鏡頭模組佔比將逐步提高。