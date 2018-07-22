〈觀察〉台塑集團近5年加薪幅度稱冠同業 機制完善穩定員工流動率

台塑集團總裁王文淵日前拍板今年調薪 4% 與加發一次性慰勉金 4000 元，調薪幅度創 34 年來新高，從近 5 年平均薪資調幅來看，台塑集團以 4.09% 大幅優於石化同業的 2.34%，年年調薪並根據消費者物價指數 (CPI) 波動來考量調薪幅度，擁有相對其他企業更完善的加薪機制，也反映在台塑集團員工流動率不高的事實上。

台塑集團日前舉辦今年年度調薪最終會議，總裁王文淵與工會協商後，拍板調薪 4%、相當於每人調薪約 2100 元，創 34 年來調薪幅度新高，也寫下連續 4 年調薪逾 3% 的紀錄。針對工會提出盼能給予慰勉金的獎金部分，王文淵於拍板調薪 4% 的 2 天後，宣布將加發一次性慰勉金 4000 元，以先前敲定的 4% 調薪幅度加上加發的慰勉金，今年調薪幅度共達約 4.63%。

台塑集團過往調薪比例大多不超過 3.5％，但會額外加碼提供慰勉金，去年更是直接調薪 3.88%、相當於每人加薪 2000 元，當時創下 33 年來調幅新高，而由於台塑四寶去年獲利表現相當亮眼，集團獲利創新高，台塑化與台化全年每股純益雙雙寫新猷，台塑與南亞則寫歷史次高紀錄，伴隨獲利表現攻高，今年也一口氣調薪 4%，續改寫去年調薪紀錄。

在拍板今年調薪 4% 與加發慰勉金 4000 元後，王文淵日前首度以工總理事長、三三會名譽理事身份出席三三會，直言調升基本工資不利於台灣競爭力，他認為，薪資是自由人力市場的事，應該讓市場來決定，且企業若要留住好的人才，自然會提供較佳的報酬，因此市場機制會決定薪酬水準，不需透過制定基本工資來規範。

王文淵會這麼說，背後的原因其來有自。台塑集團每年都會召開年度調薪會議，由王文淵帶領總管理處總經理林善志一同到雲林麥寮六輕，與工會代表展開年度薪資協商，擁有每年固定的加薪機制，除由工會組織代表進行協調外，加薪機制也相對大多數企業完善許多，且會根據消費者物價指數 (CPI) 波動來考量調薪幅度。也因此，台塑集團員工忠誠度高、流動率相對並不高。

若與業界調薪相較，台塑集團從 2013 年至 2017 年平均薪資調幅為 4.09%(含月薪調幅 3.22%、慰勉金 0.87%)，優於石化同業的平均調幅 2.34%，也優於工業及服務業的 1.87%、製造業的 2.19%。目前台塑集團基層員工平均薪資約 52600 元，集團員工人數約 3.3 萬人，此次調薪後，一年將因此增加逾 20 億元的人事成本。